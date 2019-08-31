رسميًا.. الهلال السعودي يجدد تعاقده مع محمد الشلهوب

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن تجديد عقده مع محمد الشلوب، نجم الزعيم السعودي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، ليواصل الحفاظ على نجوم فريقه وتدعيمه بصفقات جديدة وذلك بعد تجديد عقد المفرج وثنائي حراسه الشباب والتعاقد مع كويلار.





ووقع الهلال مع محمد الشلهوب، لمدة عام واحد، ليقطع الجدل المثار حول إمكانية بقاءه مع الفريق من عدمها.



