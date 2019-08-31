كلاكيت ثالث مرة.. القرموطي يعزف ويغني "ذهب الليل وطلع الفجر"

نشر الإعلامي جابر القرموطي، مقطع فيديو جديد له وهو يعزف أغنية المطرب الراحل محمد فوزي، الشهيرة "ذهب الليل وطلع الفجر"، على آلة "العود" وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقبل يومين نشر الإعلامي، مقطع فيديو ظهر خلاله وهو يعزف على آلة العود بطريقة، أغنية "مبيسألش عليا أبدا" للفنان الراحل محمد عبد المطلب.









وظهر الإعلامي خلال الفيديو، بصحبة عدد من أصدقائة، كما على المقطع، قائلًا: "مع اللمة والصحبة الحلوة".









يذكر أن القرموطي نشر قبل أيام مقطعًا آخر له وهو يغني عبر "تويتر" وهو يعزف ويغني "يا ليل طوّل شوية" للراحل سيد مكاوي، رفقة أصدقائه أيضًا.









كان القرموطي نشر قبل فترة برومو الدعائي الأول، لبرنامجه الجديد "الباشجابر"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومن المُقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.



"القرموطي" يظهر بستايل مختلف، على غرار شخصية "الباشكاتب"، حيث سيتناول أبرز القضايا التي تشهدها الساحة المصرية، بشكلٍ ساخر، إذ أنه سيظهر في فورمات مختلف عن برنامجه القديم "مانشيت".



وكان "القرموطي"، أعلن عن خوضه تجربة جديدة، من خلال تقديم برنامج عبر "يوتيوب"، لأول مرة.





يذكر أن آخر تجربة للإعلامي جابر القرموطي كانت عبر شاشة قناة النهار، والتي قدم عبر شاشتها برنامج "مانشيت القرموطي".