موعد مباراة برشلونة وأوساسونا بث مباشر اليوم 31 - 8 - 2019| مشاهدة مباراة برشلونة وأوساسونا بث مباشر beIN SPORT HD 3

سيترك جماهير كتالونيا كل أمور الصفقات والميركاتو جانبًا، ويبقى التركيز فقط على موعد مباراة برشلونة وأوساسونا في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي، حيث يطمح رفاق ليونيل ميسي في تحقيق إنتصار آخر بعد الإنتصار العريض على ريال بيتيس في الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني بنتيجة 5-2.









موعد مبارة برشلونة وأوساسونا في الليجا





تنطلق مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت أم القرى مكة المكرمة، وذلك على أرضية ميدان نادي أوساسونا "أل سادار"، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الليجا الإسبانية في هذا الموسم، وبطمح برشلونة في أن يوجه رسالة نارية إلى كل منافسيه في البطولة هذا الموسم، بأن العملاق الكتالوني سيكون جاهز للدفاع عن لقبه في هذا الموسم، وإن ما حدث في المباراة الأولى، والخسارة أمام نادي إتليتك بلباو كانت مجرد كبوة جواد.









القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني





وقالت شبكة قنوات بي إن سبورتس، بأن مباراة برشلونة وأوساسونا، سوف يتم نقلها عبر قناة بي إن سبورتس BeIN SPORTS HD3،و مصحوبة بإستوديو تحليلي مخصص من أجل مناقشة أحداث المباراة وتحليل وضع الفريقين قبل وبعد نهاية المباراة المنتظرة من قبل جماهير البلوجرانا.









التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني





تتوقع الصحف الإسبانية، بأن يستمر المدرب الإسباني، إرنستو فالفيردي، في الحفاظ على نفس التشكيلة التي لعبها بها اللقاء الأخير أمام نادي ريال بيتيس، وتفوق فيه برشلونة بشكل كاسح، ولذا فإن تشكيلة برشلونة المتوقعة لمباراة أوساسونا قد جاءت على النحو التالي:





حارس المرمي: مارك أندريه تير شتيجن





خط الدفاع: جوردي ألبا – جيرارد بيكيه – نيلسون سيميدو - كليمون لونجليه





خط الوسط: دي يونج – سيرجيو بوسكيتس – إيفان راكيتيتش





الهجوم: رافينيا ألكانتارا – أنطوان جريزمان – كارلوس بيريز