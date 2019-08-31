عاجل.. حريق هائل يلتهم مزرعة مواشي في الدقهلية

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سقوط "مستريحة الأدوية".. اشتركت مع ابنها في جمع 1.5 مليون جنيه بالدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخليةبالتنسيق مع رجال مباحث الدقهلية القبض على سيدة ونجلها استوليا على أموال المواطنين، بحجة توظيفها في مجال الأدوية، بمحافظة الدقهلية.



وتبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا من عدد من المواطنين، بحصول طبيب "متوفى" وزوجته ونجلهما طالب جامعي، على مبالغ مالية منهم على مدار عام كامل تصل إل مليون جنيه ونصف بقصد توظيفها لهم في مجال تجارة الأدوية والأعشاب مقابل حصولهم على أرباح شهرية من خلال شركة مملوكة لهم، إلا أنهم توقفوا عن سداد الأرباح، ورفضوا رد أصل المبالغ المالية.



وتم تشكيل فريق بحث نجح في ضبطهما، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للواقعة، والعرض على النيابة المختصة للتحقيقات.



وعلى صعيد اخر لقى صاحب معرض سيارات مصرعه برصاصة أطلقها من مسدسه أثناء هربه من قتل صهره نتيجة خلافات أسرية بينهما، بمركز أجا.



وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية بالمديرية بورود بلاغ لمركز أجا يفيد بقيام أحد الأشخاص باستقلال توك توك بالإكراه تحت تهديد السلاح، وذلك أثناء سيره بقيادة "حمادة سعد عوض" بقرية ميت مسعود.



وتبين من التحريات أن الشخص الذى هدد قائد التوك توك يدعى "مسيل. م. م. ح"، 39 عاما، صاحب معرض سيارات، مقيم بطما المرج، بدائرة ديرب نجم بالشرقية، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن طبنجة مرخصة، وعندما استغاث صاحب التوك توك بالأهالى، فقام المتهم بالهروب من التوك مطلقا أعيرة نارية فى الهواء، وحاول القفز فى صندوق سيارة نصف نقل خاص بإحدى شركات المقاولات أثناء سيرها، فاختل توازنه وسقط وأصاب نفسه برصاصة من مسدسه أثناء إطلاقه الأعيرة النارية، توفى على إثرها، ووجد بحوزته مبلغ مالى قيمته 100 ألف جنيه.



وبالفحص تبين أنه أثناء محاولته الهرب بعد تشاجره مع ابن عمه وشقيق زوجته ويدعى "محمد.ذ. إ.ح"، 43 عاما، صاحب مستودع غاز بسبب خلافات أسرية، وقيامه بإطلاق النيران عليه، تم نقله على إثرها للمستشفى، فلجأ المتهم للهرب من محل إقامته إلى محل الحادث حيث لقى مصرعه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.



ونجح عدد من أهالي مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية في ضبط سيدتين عقب قيامهما بمغافلة أحد المواطنين وسرقته بعد خروجه من أحد البنوك بميت غمر وتبين انهما كونتا تشكيل عصابي تخصص في مغافلة الأشخاص ونشلهم وسرقة أموالهم.



وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمأمور قسم شرطة مركز ميت غمر بتمكن عدد من الأهالي من ضبط سيدتان عقب قيامهم بسرقة مبلغ 32 ألف جنيه من مواطن أثناء استقلاله أحد وسائل المواصلات بميت غمر.



وانتقل على الفور ضباط المباحث بقيادة العميد محمد الخولاني رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب الدقهلية، والرائد أحمد فريد رئيس مباحث مركز ميت غمر لمكان البلاغ وتبين أنه تم سرقة المواطن صبري سعد محمد عرفة 60 سنه بالمعاش، ومقيم قرية جصفا التابعة لمركز ميت غمر، وتبين أنه فوجئ بعد خروجه من أحد البنوك وبحوزته مبلغ 32 ألف جنيه واستقلاله إحدى سيارات المواصلات من مدينة ميت غمر إلى قريته جصفا بسيدتين قاموا بنشله وسرقته الا أنه تمكن بمساعدة بعض الأهالي من الإمساك بهم



وبفحص المتهمتين، تبين أن الأولى تدعى "آية س" 28 سنة، لا تعمل، ومقيمة بالعمرانية بمحافظة الجيزة، والمتهمة الثانية وتدعى "بشرى س"، 62 سنه، لا تعمل، ومقيمه بالحوفيين بنها، وبالكشف عنهما تبين انهما متهمتان في عدة قضايا سرقة ونشل في الجيزة وبنها و6 أكتوبر



وبمواجهتهما، اعترفتا بقيامهم بمساعدة آخرين في تكوين تشكيل عصابي للسرقة وانهما قاما بارتكاب تلك الواقعة واعترفا بارتكاب عدة وقائع مماثلة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 28600 جنح مركز ميت غمر لسنة 2019 واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.



تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء، السبت، السيمن طرة على حريق نشب فى مزرعة مواشى بقرية دنجواى التابعة لمركز شربين فى محافظة الدقهلية.وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بنشوب حريق بمزرعة دواجن.وانتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين نشوب حريق بمزرعة مواشي ما بين قريتى دنجواي والعسكر التابعين لمركز شربين بمحافظة الدقهلية ملك المواطن أحمد ربيع درويش.وأسفر الحريق عن التهام النيران للمزرعة بالكامل ونفوق 13 رأس ماشية وتحرر المحضر رقم 5743 إداري مركز شربين لسنة 2019.