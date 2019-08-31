هل يوقف زيدان رحيل نجم ريال مدريد إلى باريس سان جيرمان؟
السبت 31/أغسطس/2019 - 01:00 ص
محمد جمال
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كشفت تقارير صحفية فرنسية أن الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد الإسباني يقترب من الرحيل والإنضمام إلى باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكر موقع Le 10 Sport الفرنسي أن مسئولي باريس سان جيرمان وريال مدريد توصلا لاتفاق يقضي بانتقال نافاس إلى النادي الفرنسي مقابل انضمام الفونس أريولا إلى النادي المدريدي إلا أن العائق الوحيد لإتمام الصفقة هو رفض زين الدين زيدان انضمام أريولا إلى السانتياجو برنابيو.
وأكد الموقع الفرنسي أن زيدان لا يرحب بانضمام أريولا حيث يرغب المدير الفني الفرنسي في الإبقاء على نافاس في الموسم الحالي لذا قد يضطر النادي الفرنسي لزيادة المقابل المادي لإتمام الصفقة.
وكشفت الصحيفة الإسبانية أن الملكي سيتخلى عن كلا من خيمس رودريجيز وجاريث بيل وكيلور نافاس كجزء من الصفقة وهو ما يعتبر صادماً للكثيرين حول كيفية التخلي عن 3 لاعبين بالإضافة إلى مبلغ كبير من أجل ضم لاعب لا يرغب PSG أساساً بالاحتفاظ به
وذكر موقع Le 10 Sport الفرنسي أن مسئولي باريس سان جيرمان وريال مدريد توصلا لاتفاق يقضي بانتقال نافاس إلى النادي الفرنسي مقابل انضمام الفونس أريولا إلى النادي المدريدي إلا أن العائق الوحيد لإتمام الصفقة هو رفض زين الدين زيدان انضمام أريولا إلى السانتياجو برنابيو.
وأكد الموقع الفرنسي أن زيدان لا يرحب بانضمام أريولا حيث يرغب المدير الفني الفرنسي في الإبقاء على نافاس في الموسم الحالي لذا قد يضطر النادي الفرنسي لزيادة المقابل المادي لإتمام الصفقة.
وكانت صحيفة ماركا الإسبانية ذكرت أن ريال مدريد تقدم بعرض لضم نيمار نجم باريس سان جيرمان مقابل التخلي عن 3 من نجومه بالإضافة إلى دفع مبلغ 111 مليون يورو.
وكشفت الصحيفة الإسبانية أن الملكي سيتخلى عن كلا من خيمس رودريجيز وجاريث بيل وكيلور نافاس كجزء من الصفقة وهو ما يعتبر صادماً للكثيرين حول كيفية التخلي عن 3 لاعبين بالإضافة إلى مبلغ كبير من أجل ضم لاعب لا يرغب PSG أساساً بالاحتفاظ به
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