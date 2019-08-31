ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

هل يوقف زيدان رحيل نجم ريال مدريد إلى باريس سان جيرمان؟

السبت 31/أغسطس/2019 - 01:00 ص
هل يوقف زيدان رحيل نجم ريال مدريد إلى باريس سان جيرمان؟
زيدان
Advertisements
طباعة
محمد جمال
 
كشفت تقارير صحفية فرنسية أن الكوستاريكي كيلور ​نافاس​ حارس مرمى ​ريال مدريد​ الإسباني يقترب من الرحيل والإنضمام إلى باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر موقع Le 10 Sport الفرنسي أن مسئولي باريس سان جيرمان وريال مدريد توصلا لاتفاق يقضي بانتقال نافاس إلى النادي الفرنسي مقابل انضمام الفونس ​أريولا​ إلى النادي المدريدي إلا أن العائق الوحيد لإتمام الصفقة هو رفض زين الدين ​زيدان​ انضمام أريولا إلى السانتياجو برنابيو.

وأكد الموقع الفرنسي أن زيدان لا يرحب بانضمام أريولا حيث يرغب المدير الفني الفرنسي في الإبقاء على نافاس في الموسم الحالي لذا قد يضطر النادي الفرنسي لزيادة المقابل المادي لإتمام الصفقة.

وكانت صحيفة ماركا الإسبانية ذكرت أن ريال مدريد تقدم بعرض لضم نيمار نجم باريس سان جيرمان مقابل التخلي عن 3 من نجومه بالإضافة إلى دفع مبلغ 111 مليون يورو.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن الملكي سيتخلى عن كلا من خيمس رودريجيز وجاريث بيل وكيلور نافاس كجزء من الصفقة وهو ما يعتبر صادماً للكثيرين حول كيفية التخلي عن 3 لاعبين بالإضافة إلى مبلغ كبير من أجل ضم لاعب لا يرغب PSG أساساً بالاحتفاظ به
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للاندية الابطال
النجمة - لبنان
1
x
19:00
1
الترجي - تونس
الهلال - السودان
2
x
20:00
1
الوصل - الإمارات
الدوري السعودي
الشباب
0
x
17:55
0
الفيصلي
الفتح
0
x
19:40
1
النصر
الدوري الفرنسي
ميتز
0
x
20:45
2
باريس سان جيرمان
الدوري الإسباني
إشبيلية
1
x
20:00
1
سيلتا فيجو
أتلتيك بيلباو
0
x
22:00
0
ريال سوسييداد