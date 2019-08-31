هل يوقف زيدان رحيل نجم ريال مدريد إلى باريس سان جيرمان؟

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن الكوستاريكي كيلور ​نافاس​ حارس مرمى ​ريال مدريد​ الإسباني يقترب من الرحيل والإنضمام إلى باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وذكر موقع Le 10 Sport الفرنسي أن مسئولي باريس سان جيرمان وريال مدريد توصلا لاتفاق يقضي بانتقال نافاس إلى النادي الفرنسي مقابل انضمام الفونس ​أريولا​ إلى النادي المدريدي إلا أن العائق الوحيد لإتمام الصفقة هو رفض زين الدين ​زيدان​ انضمام أريولا إلى السانتياجو برنابيو.



وأكد الموقع الفرنسي أن زيدان لا يرحب بانضما م أريولا حيث يرغب المدير الفني الفرنسي في الإبقاء على نافاس في الموسم الحالي لذا قد يضطر النادي الفرنسي لزيادة المقابل المادي لإتمام الصفقة.





وكانت صحيفة ماركا الإسبانية ذكرت أن ريال مدريد تقدم بعرض لضم نيمار نجم باريس سان جيرمان مقابل التخلي عن 3 من نجومه بالإضافة إلى دفع مبلغ 111 مليون يورو.