"أنا غير" للهضبة تقترب من مليوني مشاهدة (فيديو)





طرح النجم عمرو دياب، أغنيته الجديدة "أنا غير" ضمن ألبومه الجديد من خلال موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والذي يحمل نفس الإسم.

واستطاعت الأغنية حصد عدد مشاهدات ضخم فور طرحه، حيث اقتربت من تسجيل مليوني مشاهدة بعد نحو 10 أيام مم طرحها,

يذكر أن الهضبة طرح مؤخرًا أغنية "بحبه" من نفس الألبوم وحقق من خلالها نسب مشاهدات مرتفعة.





ومؤخرأ أصبحت علاقة الهضبة عمرو دياب بالفنانة الشابة دينا الشربيني والتي تصغره بقرابة العقدين مثار حديث جمهور السوشيال ميديا.



ومع ظهور أي صورة أو فيديو يجمعهما، تبدأ التكهنات حول طبيعة العلاقة بينهما، حتى الآن أي منهما لم يؤكد زواجهما، ولكنهما لم يعدا يحرصان على إخفاء علاقتهما كما كان في السابق.



فتارة، يظهر فيديو لهما أثناء كواليس تصوير أحد أعمال دينا الفنية، وتارة أخرى تجدهما معا في إحدى الحفلات التي يحيها الهضبة، يغني لها، بينما تمسح بمنديلها عرقه أثناء الغناء.



الكمياء التي تجمعهما عصية على فهم البعض، فهناك من يجدهما ثنائي جميل ومشجع على الحب، رغم فارق السن، لكن آخرون يرون أن العلاقة عادية، ولم تكن لتأخذ كل هذه الشهرة لو لم يكن الهضبة أحد أطرافها.



تتحدث دينا في لقاءاتها الإعلامية مؤخرا عن تشجيع الهضبة ومساندته لها، والراحة التي تشعر بها في وجوده، وحبها لأغنياته منذ مراهقتها، ولم لا والهضبة الآن يغني لها.



دينا الشربيني من مواليد برج الحوت، حيث ولدت السابع عشر من مارس ١٩٨٥، في القاهرة، وتخرجت في كلية الإعلام في جامعة ٦ أكتوبر.



عملت في بداياتها مذيعة في البرنامج الشبابي الناجح "شبابيك" في عام ٢٠٠٦، كما شاركت في تقديم برنامج "عز الشباب" لفترة، أثقلت موهبتها التمثيلية بعدد من الورش الفنية، منها ورشة تمثيل مع مروة جبريل، وورشة مخارج الألفاظ مع إيمان يونس.



جاءت انطلاقتها الفنية بعد مشاركتها في مسلسل "المواطن x" والذي حقق نجاح كبير على المستويين النقدي والجماهيري في عام ٢٠١١، واصلت نجاحها بالمشاركة في عدد من المسلسلات الناجحة، منها: "طرف تالت"، و"موجة حرة"، و"حكايات بنات"، و"تحت الأرض"، كما شاركت في مسلسلات عربية منها: "روبي"، و"زين".



في نوفمبر ٢٠١٣، اُتهمت في قضية تعاطي المخدرات بعد القبض عليها في شقة بالزمالك، وحكم عليها بالسجن عام وغرامة ١٠ آلاف جنية، وكشفت الناشطة السياسية آية حجازي عن الجانب الإنساني لدنيا الشربيني في السجن في تدوينة لها عبر موقع "فيسبوك"، والتي أكدت فيها على إنسانيتها في التعامل مع زميلاتها من السجينات، ومساعدته لهم، ورغبتها في تعليمهم التمثيل.



بعد خروجها من السجن، ناشد عدد من زملائها نقابة المهن التمثيلية للسماح لها بالعودة للتمثيل من جديد، وهو ما حدث حيث عادت من جديد للتمثيل، وشاركت في في بطولة مسلسلات "جراند أوتيل"، و"إفراج القبة"، و" عشم إبليس"، و"خلصانة بشياكة"، وكان للسينما نصيب أيضًا من مشاركتها، فظهرت في أفلام "هيبتا"، و"سمير أبوالنيل"، و"الحفلة"، و"كدبة كل يوم"، و"جواب اعتقال"، و"هبوط اضطراري".



أسندت لها البطولة المطلقة لأول مرة من خلال مسلسل "مليكة"، مع كل من مصطفى فهمي، وعمر السعيد، وشيري مجدي، ورامز أمير، وأحمد العوضي، وصفاء الطوخي، وهو من إخراج شريف إسماعيل، وإشراف أحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك.



وحققت نجاح كبير في رمضان الماضي من خلال مسلسل "زي الشمس"، وهو مأخوذ عن فورمات مسلسل إيطالي، ولعبت فيه دور محامية تحاول كشف قاتل شقيقتها الفنانة التشكيلية.



"زي الشمس" من بطولة دينا الشربينى، ريهام عبد الغفور، أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.



وصاحب المسلسل العديد من المشكلات بينها خلاف حول حقوق الملكية الفكرية ووضع اسم المخرجة كاملة أبو ذكري، والمخرج سامح عبدالعزيز الذي استكمل تصوير المسلسل بعد انسحاب الأولى، كما اتهمت فنانة تشكيلية صناع العمل بسرقة أعمالها.











