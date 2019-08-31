مفاجأة.. قرار صادم من برشلونة تجاه مفاوضات نيمار

قررت إدارة برشلونة الإسبانى برئاسة جوزيب بارتيمو إنهاء المفاوضات مع نادى باريس سان جيرمان الفرنسي حول التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بعد التعنت من إدارة باريس حول بيع اللاعب.

قررت إدارة برشلونة الإسبانى برئاسة جوزيب بارتيمو إنهاء المفاوضات مع نادى باريس سان جيرمان الفرنسي حول التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بعد التعنت من إدارة باريس حول بيع اللاعب.

وأشارت الصحيفة أن إدارة باريس سان جيرمان قد قكرت صفقة نيمار بمبلغ قدره 215 مليون يورو وطلبت الحصول على خدمات الثلاثي راكيتياش وعثمان ديمبلي وتوديبو وأيضاً الحصول على نقابل مالى من أجل عودة نيمار لصفوف البارسا، لترفض إدارة برشلونة ذلك المقترح وتقرر إنهاء المفاوضات.