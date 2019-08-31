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باريس سان جيرمان يرسل عرض مغري لضم هدف ريال مدريد

السبت 31/أغسطس/2019 - 12:50 ص
باريس سان جيرمان يرسل عرض مغري لضم هدف ريال مدريد
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حسن شحاتة
 

أفادت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن نادى باريس سان جيرمان الفرنسي يريد التعاقد مع نجم وسط توتنهام هوتسيبير الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية لتدعيم خط وسط الفريق الباريسي بسبب قرب إنتقال نيمار نجم الفريق المحتمل لصفوف برشلونة الإسبانى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية..


وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع لاعب الوسط الدنماركى ونجم توتنهام هوتسيبير الإنجليزي كريستيان إيريكسن خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بعد قرب إنتقال نيمار لصفوف برشلونة الإسبانى بعد النفاوضات التى تقدمت بين إدارة باريس وإدارة برشلونة على عودة اللاعب مرة أخرى لإسبانيا .


وأشارت الصحيفة أن إدارة باريس تجهز عرض بقيمة 90 مليون يورو لضم إيريكسن من توتنهام هوتسيبير خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بعد توقف مفاوضات ريال مدريد مع اللاعب خلال الفترة الأخيرة. 


وينتهى عقد كريستيان إيريكسن مع توتنهام نهاية الموسم الجارى مما يجعل اللاعب موقفه صحيح فى التوقيع لأى نادى خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة (يناير) مما يجعل إدارة توتنهام تحاول الإستفادة من اللاعب بدلاً من الرحيل بشكل مجانى.


ويذكر أن إيريكسن كان أحد أهداف ريال مدريد الإسبانى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية ولكن أصر زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد على التعاقد مع الدولى الفرنسي بول بوجبا لتدعيم خط وسط المرينجى بدلاً من التعاقد مع إيريكسن.
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