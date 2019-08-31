"التموين" تكشف عن تفاصيل إنشاء أول منطقة لوجيستية في الصعيد

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن تفاصيل إنشاء أول منطقة لوجيستية في الصعيد، موضحًا أنها منطقة محورية في سلاسل التجارة الداخلية.



وأضاف عشماوي، خلال لقاء خاص مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الجمعة، أنها همزة الوصل بين المنتج والمستهلك، ولها أنواع كثيرة؛ دولية، حدودية، إقليمية، محورية، كما أنها تختلف من حيث الأحجام؛ من 10 فدان حتى مئات الأفدنة، وتحل محل الخزان في السابق، وبها صناعات تحويلية كثيرة.



وأكد أن المناطق اللوجيستية هي حجر الأساس الرئيسي في منظومة التجارة الداخلية، لافتًا إلى أنهم لديهم خريطة استثمارية على مستوى الجمهورية، ويستهدفون 50 منطقة لوجيستية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنهم لديهم 18 منطقة حاليًا في أكثر من 10 محافظات.



وفي سياق آخر دعا الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، المطورين العقاريين بضرورة وضع التجارة ضمن أهم أولوياتهم خلال الفترة المقبلة، موضحا أن السوق المصري واعد ويحتاج لضخ استثمارات ضخمة فى هذا القطاع الحيوى، الذى يضمن تحقيق عوائد سريعة على الاستثمار.



وأوضح عشماوي، أنه سيتم طرح 10 فرص استثمارية بقيمة 40 مليار جنيه خلال الطرح القادم والمقرر تنفيذه خلال عامين، وذلك في مشروعات إنشاء مناطق لوجستية، ومراكز تجارية، وأسواق جملة، وسلاسل تجارية، وأسواق متخصصة.



وأكد مساعد أول وزير التموين للاستثمار، أن الجهاز يجري مسحًا شاملًا لكل المحافظات التي تفتقر للفرص الإستثمارية كالمنافذ والسلاسل التجارية.



وأضاف عشماوي، أن من أهداف الجهاز تحقيق توافق بين مطالب المستثمر واحتياجات المحافظة، موضحا أن أهداف جهاز تنمية التجارة الداخلية تصب فى توفير الاستثمارات بالتجارة الداخلية من خلال 5 أنماط، منها التوسع فى إنشاء المناطق اللوجستية تخدم المحافظات، وإنشاء أسواق جملة ومراكز تجارية وسلاسل تجارية ومنافذ خاصة بالتوزيع.



وأوضح عشماوي أن وزارة التموين ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، تُعد الجهة الوحيدة التي تطرح فرصًا استثمارية بنظام حق الانتفاع تصل إلى ٧٥عامًا، فضلًا عن تحكمها في عدد من المراكز والمناطق اللوجيستية مراكز تجارية وأسواق تجارية، بالإضافة إلى منافذ وسلاسل بيع.



وتابع: "أن إجمالي ما طرح من فرص استثمارية حقيقية على كل من القطاع الخاص المحلي والأجنبي خلال العامين الماضيين يقدر بـ ٥٠ مليار جنيه لـ١٨ مشروعا في ١١ محافظة على مساحة ٣٦٠ فدانا، ومتوقع أن توفر تلك المشروعات نحو ٤٠٠ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".



وقال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه الدكتور على المصيلحي، بالتوسع فى إنشاء المناطق اللوجستية وتوفير الأراضى المرفقة لتنظيم قطاع التجارة الداخلية وتوفير احتياطات امنة من السلع الغذائية مع تقليل الفاقد والتالف منها والحفاظ على الجودة واستقرار الأسعار.



وشهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،الإثنين الماضي، توقيع عقود إنشاء 4 هايبر لسلسلة لولو ماركت، بمقر مجلس الوزراء.



ووقع جهاز تنمية التجارة الداخلية ممثلا عن وزارة التموين مع سلسلة لولو ماركت الإماراتية بمجلس الوزراء، عقود بشأن إنشاء هايبر ماركت لولو، لإقامة 4 مناطق تجارية جديدة بقيمة 500 مليون دولار في مصر.



وسيتم إنشاء 4 فروع جديدة في عدة مناطق منها القاهرة الجديدة، وأكتوبر، والعبور، وذلك ضمن خطة الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية.



يذكر أنه تم افتتاح أول فرع لسلسلة "لولو ماركت"، في مصر في عام 2016، وتعتزم السلسلة ضخ إجمالي استثمارات تقدر بنحو 15 مليار جنيه على مراحل لإنشاء منافذ حديثة في جميع أنحاء مصر.



وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم توقيع 4 عقود فرص استثمارية لسلاسل تجارية مع يوسف على رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة لولو مصر بقيمة 500 مليون دولار، مشيرا الى أن المشروع يأتي ضمن جهود الدولة لصبط الاسعار وإنشاء الاسواق المنظمة.



وأضاف الوزير أن المجتمعات العمرانية ستقوم ببناء هايبر الشركة في مدة اقصاها عام، ثم بعد ذلك سيكون التشغيل والادارة بواسطة شركة لولو العالمية، مشير الى ان الشركة تعهدت بالتشغيل خلال ما بين ٣ الى ٦ اشهر بعد انتهاء عملية البناء.



وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أن السلاسل التجارية الأربعة التي سيتم إقامتها في التجمع الخامس بعدد 2 هايبر ماركت وواحد في كل من أكتوبر والعبور.



من جانب أخروجه يوسف علي، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة لولو مصر، الشكر إلى الدولة المصرية، مشيرا إلى الحكومة تعاونت بشكل كبير جدا لإنهاء المفاوضات سريعا، لافتا إلى أن الاتفاق تم خلال الـ6 أشهر، واليوم تم توقيعها لبناء 4 هايبر لشركة اللولو في مصر.



وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمجلس الوزراء أن المشروع سوف يوفر 8 آلاف وظيفة مشيرا إلى أنه من المخطط استثمار 500 مليون دولار في مصر.



وأشار إلى أن خطة الشركة لإقامة 10 هايبر ماركت وميني ماركت، 5 منها بالتعاون مع الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية و5 آخرين مع مطورين من القطاع الخاص.

