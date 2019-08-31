مدرب الأهلي المُحتمل.. السويسري الأنيق "مورات ياكين" مُكتشف "نجومية" محمد صلاح

اقترب النادي الأهلي من حسم ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول، وذلك بعد مفاوضات مكثفة مع عدد من المدربين الأجانب المرشحين لقيادة الفريق خلفًا للأوروجواياني مارتن لاسارتي الذي تمت إقالته بعد الخروج من بطولة كأس مصر على يد فريق بيراميدز.





وترددت أنباء قوية عن اقتراب السويسري "مورات ياكين" من تولي القيادة الفنية للأهلي، حيث يتواجد وفدًا من القلعة الحمراء يتكون من خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة، وأمير توفيق مدير التعاقدات في سويسرا حاليًا للتفاوض مع مدرب بازل السابق لخلافة "لاسارتي" في تدريب الفريق في الفترة المقبلة.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز المعلومات عن مراد ياكين مدرب الأهلي المُحتمل:-





- مسيرته الكروية:





مورات ياكين من مواليد 15 سبتمبر لعام 1971 (44 عامًا)، كان يجيد اللعب في مركز الدفاع، لعب للعديد من الأندية خلال مشواره الكروي، حيث دافع عن ألوان قميص جراسهوبرز السويسري في الفترة من 1992 وحتي 1997، انتقل بعدها لنادي شتوتجارت الألماني واستمر معه حتي عام 1999.





و لعب "ياكين" لمدة عام واحد في صفوف فنربخشة التركي، قبل أن ينضم لصفوف فريق بازل عام 2000 لكنه رحل سريعًا لفريق كايزر سلاوترن الألماني واستمر معه عام واحد قبل أن يعود لبازل واستمر معه حتي اعتزاله في عام 2006.





حقق مورات ياكين لقب بطولة الدوري السويسري 3 مرات مع بازل مواسم 2001 / 2002، 2003 / 2004، 2004 / 2005، كما فاز مع الفريق السويسري بكأس السوبر "مرتين"، وحصل على جائزة أفضل لاعب صاعد في سويسرا عام 1994.





أما علي المستوي الدولي خاض "ياكين" 49 مباراة دولية رفقة منتخب سويسرا خلال الفترة من عام 1994 وحتي عام 2004، وسجل 4 أهداف فقط.





- مشواره التدريبي:





بدأ "ياكين" مسيرته التدريبية بعد اعتزاله كرة القدم مباشرة، حيث تولي تدريب فريق إف سي كونكورديا بازل من 2006 وحتي 2007، لكنها تجربة لم تستمر طويلًا.





انتقل "ياكين" بعدها للعمل مدربًا مساعدًا ضمن الجهاز الفني لفريق جراسهوبرز السويسري في يوليو عام 2007، واستمر في هذا المنصب عدة أشهر قبل رحيله في ديسمبر من نفس العام، وخاض مع الفريق 21 مباراة تحت قيادة المدرب السويسري "هانسبيتر لاتور".





تولي مورات ياكين تدريب فريق FC Frauenfeld في فبراير لعام 2008 في تجربة لم تستمر سوي 4 أشهر فقط.





انتقل "ياكين" لتولي القيادة الفنية لفريق الشباب بنادي جراسهوبرز السويسري في يوليو لعام 2008، وقاد الفريق في 30 مباراة، فاز في 11 مباراة، وخسر مثلها، وتعادل في 8 مباريات، وسجل لاعبوه 53 هدفًا، واستقبلت شباكه 56 هدفًا.





تولي تدريب فريق ثون السويسري عام 2009 واستمر معه حتي عام 2011، وقاد الفريق في 74 مباراة، فاز في 35 مباراة، وتعادل في 22 مباراة، وخسر 17 مباراة، سجل لاعبوه 137 هدفًا، واستقبلت شباكه 87 هدفًا.





ونجح في التتويج مع ثون بلقب دوري التحدي السويسري موسم 2009 / 2010 وصعد بالفريق للدوري السويسري الممتاز، واحتل المركز الخامس في جدول ترتيب البطولة، وشارك في التصفيات المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا.





انتقل "ياكين" لقيادة فريق لوزيرن السويسري في يوليو عام 2011، وقاد الفريق في 46 مباراة، فاز في 19 مباراة، وتعادل في 15 مباراة، وخسر 12 مباراة، سجل لاعبوه 66 هدفًا واستقبلت شباكه 50 هدفًا.





- مكتشف "نجومية" محمد صلاح:





في عام 2012 كان مورات ياكين علي موعد مع أنجح تجاربه التدريبية، حيث تولي القيادة الفنية لفريق بازل السويسري، وقام بتدريب الثنائي المصري محمد صلاح ومحمد النني.





اكتشف "ياكين" نجومية محمد صلاح ونجح في تطوير إمكانياته الفنية جيدًا، واعتمد عليه بشكل أساسي، حتي أن النجم المصري تألق بشكل لافت للأنظار تحت قيادته، وأصبح أحد العناصر الرئيسية في تشكيلة بازل السويسري، وحقق مع الفريق عدة نجاحات وإنجازات.





قاد "ياكين" فريق بازل في 99 مباراة فاز في 57 مباراة، وخسر 16 مباراة، وتعادل في 26 مباراة، وقاد الفريق للتتويج بلقب الدوري السويسري "مرتين" موسمي 2012 / 2013، 2013 / 2014.





كما قاد بازل إلي نصف نهائي الدوري الأوروبي 2012 / 2013 ولكن خرج على يد أشبيلية الاسباني.





واستطاع خلال قيادة فريق بازل تحقيق الفوز على فريق تشيلسي الإنجليزي بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2013 / 2014 بنتيجة 2-1، 1-0 علي الترتيب، وسجل محمد صلاح في المباراتين، ليطلب بعدها النادي الإنجليزي التعاقد معه بشكل رسمي.





- التدريب في روسيا:





في 15 يونيو 2014 تم تعيين "ياكين" مدربًا لفريق سبارتاك موسكو الروسي، بعقد طويل الأمد مقابل 1.6 مليون يورو سنويًا، لكن لم يستمر مع الفريق سوي موسم واحد، وتم إنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين في 2015 بسبب تراجع النتائج، حيث قاد الفريق في 32 مباراة، فاز في 13 مباراة، وخسر 11 مباراة، وتعادل في 8 مباريات.





- عودة إلي سويسرا:





بعد تجربته القصيرة في روسيا عاد "ياكين" مرة أخري إلي سويسرا، وتولي تدريب فريق إف سي شفهازون في 21 ديسمبر 2016، واستمر معه حتي 24 أغسطس 2017، وخاض معه 24 مباراة، فاز في 18 مباراة، وتعادل في مباراتين، وخسر 4 مباريات، سجل لاعبوه 63 هدفًا، واستقبلت شباكه 23 هدفًا.





انتقل لتدريب فريق جراسهوبرز عام 2017 واستمر معه حتي أبريل 2018، وخاض معه 26 مباراة، فاز في 10 مباريات، وخسر مثلها، وتعادل في 6 مباريات ليتم الإطاحة به من تدريب الفريق.





تولي قيادة فريق سيون موسم 2018 / 2019، وقاد الفريق في 28 مباراة، فاز في 9 مباريات، وتعادل في 7 مباريات، وخسر 12 مباراة، سجل 38 هدفًا واستقبلت شباكه 45 هدفًا، ليرحل لتدريب فريق شفهازون مجددًا في يوليو الماضي، وقاده في 6 مباريات فاز في مباراة، وخسر 3 مباريات، وتعادل مباراتين ولا يزال مدربًا للفريق.