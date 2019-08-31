توفيق عكاشة: "مش معقول هروح ألبس من باتا لازم أشتري برندات"



وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، إلى أن الأعباء الماالية التي يتحملها الإعلاميين أدت إلى سهولة اختراق عمليات غسيل الأموال للإعلام في مصر، منوهًا بأن الأجور ضعيفة في المجال الإعلامي وهو ما يعد خطئًا.



وأضاف: "أنا مش هتكلم عن االخطأ ده لحسن حد يفتكر ااني بتكلم عن فلوسي.. أنا خسرت ملايين من أجل هذا الوطن، وإن قدر لي أن امتلك ملايين أخرى لكررت ما فعلت".



وفي سياق متصل كانت قد أصدرت نقابة الإعلاميين قرارين منفصلين، بوقف ريهام سعيد وتامر أمين عن الظهور على الشاشة أو مزاولة أي نشاط إعلامي، وذلك لحين الحصول على تصريح لمزاولة المهنة، وهذا بعد مراجعة كشوف القيد، والتي تبين من خلالها عدم قيدهم بالنقابة.



وقال جمال شوقي رئيس اللجنة، إن اللجنة تقوم برصد الانتهاكات التي قد تحدث من قِبل القنوات في مخالفة المعايير، وذلك اعتبارًا من أول سبتمبر القادم، طبقًا لقرار المجلس في هذا الشأن.



وفيما يلي ضوابط برامج التوك شو التي وضعها المجلس:



1- أن يكون مقدم البرنامج ورئيس تحريره أعضاء نقابة الإعلاميين.



2- أن يكون رئيس التحرير مسئولًا عما يذاع وعليه مراجعته.



3- يكون لكل ملف داخل البرنامج معد ذو خبرة ومعلوم وأن يلتزم بالمرجعية يدعم الخبر أو المعلومة بتقرير مصور ويجمع بين الخبراء والمسئولين ولا يقتصر على طرف واحد.



4- لا يطلق صفة الخبراء والمحللين على الضيوف إلا إذا كان الضيف يحمل هذه الصفة بحكم الوظيفة أو الدراسة.



5- التنويه عن مهنة الضيف والتأكد منها وأن يجمع بين فنون البرامج من حديث مباشر إلى لقاءات إلى اتصالات إلى تقارير مصورة.



6- يهتم البرنامج بالأحداث الجارية فقط وألا يترك الوقت للمذيع وأن يعطى الفرصة للضيف لعرض رأيه.



7- لابد أن يلتزم البرنامج بالدقة والموضوعية فى الإعلان عن ضيوفه وحلقاته.



8- يبرز البرنامج مصادر معلوماته جيدًا وأن يكفل حق الرد وأن ينسق مع مصادر الدولة فيما يخص أخبارها.



9- يراعى خصوصية العلاقات المصرية العربية والإقليمية وأن يحافظ على صورة مصر وعلاقاتها.



10- تخطر القناة المجلس الأعلى والنقابة بالكوادر العاملة.



11- لا تزيد مدة البرنامج عن 90 دقيقة وألا تزيد الفواصل الإعلانية عن ثلاث فواصل بمدد 5- 8 دقائق، وأن يراعى فى الإعلانات المهنية.



12- التمييز حال استضافة معلن على أنه موضوع إعلانى وليس فقرة عادية.



قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن المجتمع ينظر إلى رجال الإعلام على أنهم من صفوة المجتمع، ويجب أن يكون مظهرهم ملائم لذلك، مضيفا: "مش معقول هروح ألبس من باتا لازم أشتري برندات".