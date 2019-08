ميل جيبسون يسعى لـ"إحياء" مسيرته بالجزء الثاني من "آلام المسيح"

بعد مرور 15 عاما على عرض جزئه الأول، ذكرت العديد من التقارير، أن نجم هوليوود، الأسكتلندي ميل غيبسون، يستعد لإخراج جزء ثان من فيلمه المثير للجدل، "The Passion of the Christ" (آلام المسيح).





وبحسب موقع بيانات الأفلام على الإنترنت "آي إم دي بي"، فإن الجزء الجديد يحمل عنوان "Resurrection"، وسيتولى غيبسون إخراجه أيضا، بينما سيكتب السيناريو الخاص به راندال والاس، الذي سبق وأن تعاون مع نجم هوليوود في فيلمه الحاصد لجوائز الأوسكار "Brave Heart"، من إنتاج عام 1995.





أضخم فيلم في التاريخ





وسيعود الممثل، جيم كافيزل، لتجسيد دور المسيح، في فيلم "Resurrection" (القيامة)، حسبما صرح لصحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية في العام الماضي.