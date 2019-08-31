الهلال يعلن تجديد عقد متعب المفرج

أعلن نادي الهلال السعودي، عن تجديد عقد متعب المفرج، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، ليكمل مسيرته مع الزعيم السعودي نافيًا جميع الأخبار المتداولة بشأن رحيله عن الفريق.





ووقع الهلال مع متعب المفرج عقدًا لمدة خمسة أعوام، ليستمر في صفوف الفريق السعودي حتى عام 2024، حيث كانت العديد من الأندية مهتمة بضم اللاعب أبرزها، ناديا التعاون والشباب.



