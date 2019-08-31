بعد إصابته بالصليبي.. ما لا تعرفه عن القائد جورجيو كيليني صخرة يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي رسمياً، خبر صادم لجماهير السيدة العجوز بشأن مدافع الفريق جورجيو كيليني حيثُ تأكدت إصابته بقطع في الرباط الصليبي لأول مرة في تاريخه.

وأوضح نادي يوفنتوس خلال بيان رسمي أنه خلال مران اليوم الجمعة قد تعرض جورجيو كيليني لالتواء في ركبته اليمنى، كما أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب معاناته من إصابة في الرباط الصليبي الأمامي.





ويعد الإيطالي المخضرم "كيليني" أحد أفضل اللاعبين في مركزه وعنصر أساسي في يوفنتوس ومنتخب إيطاليا وبالتأكيد غيابه مؤثر للغاية مع بداية الموسم الرياضي الجديد.





ويملك كيليني المخضرم "35 سنة" سيرة ذاتية مميزة، فقد تمكن من وضع اسمه وسط عمالقة الدفاع وتوج بالعديد من الألقاب مع الفرق التي مثلها ويتذكره الجميع عندما تعرض "للعض" من لويس سواريز في مباراة إيطاليا وأوروجوي بمونديال 2014.





كل ما تريد معرفته عن المدافع الإيطالي جورجيو كيليني:





- بدأ كيليني مسيرته الكروية في ليفورونا تحت 19 سنة حتى سنة 2000 عندما صعد للفريق الأول ثم انتقل إلى روما من 2002 حتى 2005 وقضى فترة في فيورنتينا لمدة عام واحد ثم ذهب عام 2005 إلى يوفنتوس ليكتب التاريخ والأمجاد مع السيدة العجوز.





- كيليني من 2000 مثل جميع الفئات العمرية في منتخبات إيطاليا وصعد للمنتخب الأول عام 2004 وخاض حتى الآن 103 مباراة وسجل 8 أهداف.





- تشير التقارير إلى زملاء كيليني يلقبونه بالدكتور لأن حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة تورينو وهو واحداً من قلائل اللاعبين في العالم الناجحين على المستوى الكروي والدراسي.





أرقامه مع الأندية:



ليفورونا: لعب 62 مباراة في كافة المسابقات وسجل 4 أهداف

فيورنتينا: لعب 42 مباراة في كافة المسابقات وسجل 3 أهداف وصنع هدفاً

يوفنتوس: لعب 507 مباراة في كافة المسابقات وسجل 36 هدفاً وصنع 22 تمريرة حاسمة





ألقاب وإنجازات كيليني مع يوفنتوس:



- 8 بطولات "متتالية" من الدوري الإيطالي

- 4 بطولات "متتالية" من كأس إيطاليا

- 4 بطولات كأس السوبر الإيطالي

- الدوري الأيطالي الدرجة الثانية عام 2006

- دوري أبطال أوربا (الوصيف مرتين)