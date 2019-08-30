هكذا.. وجه الفنان شريف منير الشكر للجمهور السكندري (صورة)

نشر الفنان شريف منير، صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على "الإنستجرام"، ظهر فيها وهو برفقة جمهوره.





وعلق قائلًا عليها :"الحمد لله كانت حفلة موفقة، بشكر كل الشباب منظمي الحفل، وبشكر الجمهور السكندري على حسن الاستقبال .





يذكر أنه أحيا أمس حفلا جماهيريا كبيرا بصحبة فرقته "نوستالجيا"، في مكتبة الإسكندرية وقد شارك بعرض مميز لأهم أغاني فترة السبعينات والثمانينات والتسعينات.





ومن الجدير بالذكر أن هذا الحفل يعد الأول لشريف مع فرقته بعد توقفه لسنوات عن العزف.





وينتظر شريف منيرحاليا عرض الجزء الثالث من برنامجه "أنا وبنتي"في شهر سبتمبر المُقبل، والذي يقدمه مع ابنته "اسما"، إذ انتهيا من تصوير 3 مواسم منه، وكان الموسم الثالث من البرنامج في مرحلة المونتاج خلال الفترة الماضية.





وتقدم أسما برنامج "أنا وبنتي" مع والدها النجم شريف منير على قناة ON E، وقد حققت نجاحا واضحا خلال الفترة الماضية خاصة بعد دخولها في تجربة البرامج لأول مرة.





وتزوج شريف منير مرتين، الأولى هي والدة ابنته أسما وابنه فؤاد، والثانية هي الفنانة المعتزلة "لورا"، وأنجب منها كاميليا وفريدة.









ولد​شريف منير​عام 1959، هو ممثل مصري متخرج من قسم التمثيل بالمعهد العالي في الفنون المسرحية، بدأ مشواره المهني عام 1983 كعازف على آلة "الدرامز"، ثم نصحه الشاعر الراحل ​صلاح جاهين​ بدراسة التمثيل عندما شاهده مع ابنه وبالفعل التحق بمعهد الفنون المسرحية في قسم التمثيل وتخرج منه عام 1986.





وبدأشريف منير مسيرته المهنية قبل تخرجّه، حيث شارك في مسلسل "رحلة المليون" ،ثم قدم بعدها العديد من الأعمال الناجحة التي اعطته شهرة كبيرة في مصر والعالم العربي، ومن مسلسلاته: الزواج على طريقتي، اللص الذي أحبه، ليالى الحلمية، غاضبون وغاضبات، الزيبق، بكيزة وزغلول، المال والبنون - الجزء الأول، على باب الوزير، ذئاب الجبل، ليالي الحلمية - الجزء الثاني والثالث والرابع، كما قدم العديد من الاعمال المسرحية المميزة منها حزمني يا و كده أوكيه، ثم عمل كمذيع برامج واثبت تميزه في هذا المجال ومؤخرا اتجه نحو الإنتاج.





ويحرص شريف منير على أن تكون حياته الشخصية بعيدة عن الأضواء والشهرة، ولكنه ترك الحرية لأبنائه فى اختيار طريقهم، وأكبر دليل على ذلك دخول ابنته "أسما" عدة مجالات كخبيرة مكياج وإستايلست خاصة به، وأصبحت تنافس والدها في شهرته ولديها آلاف المتابعين على السوشيال ميديا.





ويذكر أن آخر أعماله السينمائية مشاركته فى فيلم الممر، وهومن إخراج وتأليف شريف عرفة، وإنتاج هشام عبد الخالق، ومن بطولة أحمد عز، إياد نصار، أحمد فلوكس، أحمد رزق، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أسماء أبو اليزيد. وقد حقق الفيلم ثاني أعلى الإيرادات في موسم عيد الفطر الماضى.









كما أنه مؤخرًا نصح جمهوره بقراءة كتاب وأشاد به ويحمل الكتاب عنوان "علاقات خطرة"، ونشر صورة له وهو يقرأ الكتاب وعلق عليه قائلاً: "كتاب حلو ومهم انصح بقراءته".