اختراق حساب مؤسس تويتر من قبل "هاكرز"
الجمعة 30/أغسطس/2019 - 11:45 م
الفجر السعودي
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تعرض حساب مؤسس موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر"، جاك دورسي، اليوم الجمعة، إلى الاختراق من قبل هاكرز.
ونشر "الهاكرز" تغريدات عنصرية، وطلب في تغريدة أخرى من "جاك" إرجاع حساباته الموقوفة في الموقع.
واستعاد مؤسس "تويتر" جاك دورسي، الحساب بعدها بدقائق، حيث قام بحذف التغريدات السابقة.
ونشر "الهاكرز" تغريدات عنصرية، وطلب في تغريدة أخرى من "جاك" إرجاع حساباته الموقوفة في الموقع.
واستعاد مؤسس "تويتر" جاك دورسي، الحساب بعدها بدقائق، حيث قام بحذف التغريدات السابقة.
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