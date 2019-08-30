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اختراق حساب مؤسس تويتر من قبل "هاكرز"

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 11:45 م
اختراق حساب مؤسس تويتر من قبل هاكرز
جاك دورسي
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الفجر السعودي
 
تعرض حساب مؤسس موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر"، جاك دورسي، اليوم الجمعة، إلى الاختراق من قبل هاكرز.

ونشر "الهاكرز" تغريدات عنصرية، وطلب في تغريدة أخرى من "جاك" إرجاع حساباته الموقوفة في الموقع.

واستعاد مؤسس "تويتر" جاك دورسي، الحساب بعدها بدقائق، حيث قام بحذف التغريدات السابقة.
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