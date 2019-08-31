سعر الدولار اليوم السبت 31/8/2019 بالبنوك والسوق السوداء

تذبذب سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الأسبوع، ما بين صعود وهبوط حيث خسر نحو 5 قروش ليعاود تقليص الخسائر ويرتفع بنحو قرش واحد يأتي ذلك بعد أن استطاع أن يمتص أثر قرار تخفيض أسعار الفائدة، وعن سعر الدولار بتداولات فى السوق السوداء شهدت استقرار نسبي، حيث سجلت اسعار الدولار في السوق السوداء تراجع ليعاود الاستقرار ليسجل سعر الدولار اليوم في سوق سوداء متوسط سعر 16.65 جنيهًا، وسعر الدولار اليوم فى مصر السوق السوداء حافظ على الاستقرار نتيجة استقرار الطلب مع توافر العملة الأمريكية بالسوق المصري.

أخر تحديث لـ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

16.50 جنيهًا للشراء

16.60 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

16.50 جنيهًا للشراء

16.60 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

16.48 جنيهًا للشراء

16.58 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

16.53 جنيهًا للشراء

16.63 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

16.50 جنيهًا للشراء

16.60 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك البركة

16.55 جنيهًا للشراء

16.65 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

16.53 جنيهًا للشراء

16.63 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنكي العربي الأفريقي

16.50 جنيهًا للشراء

16.60 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس

16.50 جنيهًا للشراء

16.60 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

16.53 جنيهًا للشراء

16.63 جنيهًا للبيع

وانخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الستة أشهر الماضية بقيمة 126 قرشاً، ليصل سعر الدولار اليوم 16.74 جنيه، في موجة انخفاض غير مبررة وتوقعات باستمرار انخفاض سعر الدولار خلال الثلاثة أشهر المقبل ليص إلى 16.50 جنيه فى أقصى تقدير، فيما أشارت توقعات اخرى لاحتمال ارتفاع سعر الدولار في مصر خلال الربع الأخير من العام الجاري 2019.

سعر الدولار مقابل الريال 3.75

سعر الدولار مقابل الدينار الكويتي 0.30

سجل الدولار أعلي مستوي في عامين أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، عقب إعلان بيانات اقتصادية وبالتزامن مع تغريدة الرئيس دونالد ترامب.





وانتقد الرئيس الأمريكي اليورو الآخذ في التراجع أمام الدولار واصفاً هذا الوضع بـ"الجنون" كما هاجم بنك الاحتياطي الفيدرالي على عدم قيامه بخفض معدلات الفائدة، ما دفع اليورو للهبوط دون مستوى 1.10 دولار للمرة الأولى منذ عام 2017.





وبحسب بيانات صادرة اليوم، فإن الإنفاق الشخصي شهد زيادة ملحوظة في حين سجلت ثقة المستهلكين الأمريكيين أكبر هبوط شهري منذ عام 2012 بينما نما النشاط الاقتصادي في ولاية شيكاغو لأول مرة بثلاثة أشهر.





وكان الدولار سجل مكاسب في وقت سابق من التعاملات على خلفية التفاؤل التجاري، حيث صرح المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية أمس بأن بلاده ستناقش مع الولايات المتحدة الجولة المقبلة للمحادثات التجارية المقررة في سبتمبر.



