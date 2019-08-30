تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بأكبر وتيرة شهرية منذ 2011
الجمعة 30/أغسطس/2019 - 11:33 م
وكالات
Advertisements
تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية في شهر أغسطس الجاري لآجل 10 سنوات بنحو 53 نقطة أساس خلال شهر أغسطس الذي تنتهي جلساته اليوم الجمعة، وهي أكبر وتيرة هبوط منذ أغسطس 2011.
وكان أداء عوائد سندات الخزانة مستحقة السداد بعد 10 أعوام خلال هذا الشهر، هو المسؤول عن حوالي نصف وتيرة الهبوط في العام الحالي حتى الآن.
وشهد شهر أغسطس كذلك تراجع العائد على السندات الأمريكية لآجل 30 عاماً دون مستوى 2 بالمائة للمرة الأولى في التاريخ.
كما عانى العائد على الديون الأمريكية ذات آجال استحقاق بعد 30 عاماً من تراجع 57 نقطة أساس خلال الشهر الجاري وهي أكبر وتيرة هبوط منذ سبتمبر 2011.
وبالنسبة لعوائد سندات الخزانة لآجل عامين، فتراجعت 38.8 نقطة أساس خلال الشهر الجاري، ما يجعله أكبر وتيرة انخفاض شهري منذ نوفمبر 2008.
وتسير عوائد السندات في اتجاه عكسي مع أسعار تلك الديون الحكومية.
وتعرض سوق السندات إلى إقبال قوي من قبل المستثمرين في الشهر الجاري على خلفية تجدد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم إضافة إلى المخاوف ذات الصلة بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
سجل اليوان الصيني أسواء أداء شهر بنهاية أغسطس الجاري، ليسجل أكبر وتيرة تراجع أمام الدولار الأمريكي منذ 15 عام .
وتأتي الخسائر في قيمة العملة المحلية للصين وسط التوترات التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة إضافة إلى تباطؤ الاقتصاد المحلي والعالمي .
جدير بالذكر أن بكين وواشنطن أعطوا إشارات إيجابية بشأن الجولة القادمة من المفاوضات والتي من المقرر إنطلاقها في شهر سبتمبر المقبل، ما عزز التفاؤل حيال إنهاء الحرب المحتملة .
وحدد بنك الشعب الصيني اليوم السعر المرجعي لليوان عند مستوى 7.0879 يوان لكل دولار وهو مستوى أقوى من التوقعات البالغة 7.1237 يوان للدولار لليوم الثامن على التوالي .
ورغم أن هذا المستوى الرسمي لسعر العملة يقف عند أدنى مستوى في نحو 11 عاماً ونصف العام لكنه أفضل من الأمس والذي كان الأضعف منذ 14 مارس 2008 .
وبنهاية تعاملات اليوم، تراجع اليوان الصيني أمام الدولار الأمريكي في التعاملات بالداخل بنسبة 0.2 بالمائة لترتفع الورقة الخضراء إلى 7.1565 يوان .
وشهدت عملة الصين خسائر بنحو 3.8 بالمائة خلال شهر أغسطس والذي تنتهي جلساته اليوم الجمعة وذلك أمام العملة الأمريكية .
وتعتبر هذه الخسائر هي الأكبر منذ عام 1994 عندما قامت الصين بتوحيد أسعار الصرف الرسمية السوقية .
ومنذ بداية العام الحالي وحتى الآن، لا يزال اليوان الصيني يعاني من خسائر بنحو 3.76 بالمائة أمام الدولار الأمريكي .
سجل الدولار أعلي مستوي في عامين أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، عقب إعلان بيانات اقتصادية وبالتزامن مع تغريدة الرئيس دونالد ترامب .
وانتقد الرئيس الأمريكي اليورو الآخذ في التراجع أمام الدولار واصفاً هذا الوضع بـ"الجنون" كما هاجم بنك الاحتياطي الفيدرالي على عدم قيامه بخفض معدلات الفائدة، ما دفع اليورو للهبوط دون مستوى 1.10 دولار للمرة الأولى منذ عام 2017 .
وبحسب بيانات صادرة اليوم، فإن الإنفاق الشخصي شهد زيادة ملحوظة في حين سجلت ثقة المستهلكين الأمريكيين أكبر هبوط شهري منذ عام 2012 بينما نما النشاط الاقتصادي في ولاية شيكاغو لأول مرة بثلاثة أشهر .
وكان الدولار سجل مكاسب في وقت سابق من التعاملات على خلفية التفاؤل التجاري، حيث صرح المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية أمس بأن بلاده ستناقش مع الولايات المتحدة الجولة المقبلة للمحادثات التجارية المقررة في سبتمبر .
وفي سياق منفصل خفضت الولايات المتحدة أمس تقديرات النمو الاقتصادي عن الربع الثاني من العام الجاري إلى مستوى 2 بالمائة، مقابل التقديرات الأولى عند 2.1 بالمائة .
وبحلول الساعة 6:19 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار أمام اليورو بأكثر من 0.7 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.0975 دولار، بينما تراجع أمام الين بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 106.33 ين .
كما صعدت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.3 بالمائة لتتراجع العملة البريطانية إلى مستوى 1.2146 دولار، فيما زادت أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.5 بالمائة لتسجل 0.9913 فرنك .
Advertisements
المزيد عن: شركات الصرافة سعر صرف الدولار اليوم في مصر لحظة بلحظة سعر العملات اليوم سعر العملات سعر الدولار مقابل اليورو سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار فى السوق السوداء سعر الدولار في السوق سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار بنك مصر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري سعر الدولار اليوم فى مصر فى شركات الصرافه سعر الدولار اليوم فى مصر سعر الدولار اليوم سعر الدولار الكندي سعر الدولار الدولار مقابل الجنيه الدولار اليوم الدولار التفاؤل التجاري
- عوائد السندات الأمريكية تشهد أول هبوط في اسبوع
- النقد الأجنبي الصيني في الشهر الماضي لأقل مستوى في 5 أشهر
- الدولار يتراجع أمام العملات الرئيسية
- البورصات الأوروبية تتراجع بالختام مع زيادة عائد السندات الحكومية
- أداء متراجع لأسواق الاسهم العالمية بعد بيانات سلبية حول الميزان التجارى الصيني
- الدولار يخالف التوقعات ويرتفع خلال تعاملات اليوم الأربعاء
- تراجع كبير في عوائد السندات الأمريكية مع ترقب المحادثات التجارية
- ارتفاع جديد في أسعار الذهب مع تراجع العائد على السندات
- اليوان الصيني يسجل أسواء أداء شهري منذ 15 عام