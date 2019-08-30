سكاي - لهذا السبب تعطلت صفقة نيمار.. باريس يريد ثنائي برشلونة ومبلغ من المال
الجمعة 30/أغسطس/2019 - 11:27 م
مني العوضي
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أوضحت تقارير صحفية إسبانية أن هناك ضغط حالياً من أجل الانتهاء من صفقة نيمار التي كانت حديث الجماهير في أنحاء العالم خلال الفترة الحالية بعد منافسة شرسة بين ريال مدريد وبرشلونة على ضم لاعب باريس سان جيرمان.
وأشارت شبكة "سكاي سبورت" إلى أن نادي باريس سان جيرمان حريص على ضم الثنائي إيفان راكيتيتش والنجم الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي من أجل تدعيم صفوف الفريق الذي سيخسر عنصر هجومي مثل نيمار.
وقال الصحفي الإسباني الموثوق جيرارد روميرو عبر إذاعة "راك 1"، أن توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي يحاول منذ 3 أيام الضغط على ديمبيلي وإقناعه بقبول الانتقال للنادي الفرنسي ضمن صفقة نيمار إلى كامب نو.
وأكد "روميرو" في تصريحاته أن نادي باريس سان جيرمان قدم عرضاً من أجل الوسط الكرواتي الدولي إيفان راكيتيش لا يمكن رفضه وبالتالي يبو أن اللاعب يقضي آخر أيامه وسط كامب نو.
وأفاد "روميرو" أن راكيتيتش يتجه للموافقة على الخروج والذهاب لباريس سان جيرمان وهو ما يقطع شوطاً كبيراً في عملية نقل نيمار للبارسا، لأن شرط انضمام البرازيلي هو خروج لاعب براتب عالي على الأقل.
وكان مسؤولو برشلونة قد اجتمعوا مع نظرائهم في باريس سان جيرمان وقدم البارسا عرضا لضم نيمار يتضمن مبلغ مالي والثنائي راكيتيتش وتوديبو وإعارة الشاب ديمبيلي والذي يرفض مغادرة البارسا.
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