بعد العثور على جثة طفل وربة منزل بمنزل مهجور بقنا.. برلماني: جريمة هزت صعيد مصر

كشف النائب حمدي عمر، عضو مجلس النواب، ملابسات قتل طفل وربة منزل بقرية الزوايدة بمحافظة قنا، موضحًا أن الطفل وربة المنزل متغيبان عن منزلهما منذ شهر رمضان الماضي، وأنه تم تكثيف جهود البحث من قبل رجال الأمن والأهلي حتى عثروا عليهم مدفونين في أحد المنازل المهجورة.



وأضاف "عمر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، أنه تم استدعاء رجال الأمن والطب الشرعي في مديرية قنا، واستخراج تصاريح الدفن.



وأوضح أن أسباب الحادث لا تزال غامضة، لافتًا إلى أن القضية هزت صعيد مصر، مشددًا على ضرورة تنفيذ أقصى عقوبة على مرتكب الحادث.



وشيع الآلاف من أبناء قرية الزوايدة التابعة لمركز نقادة، جثمانى طفل وربة المنزل وجدا مقتولين ومدفونين أسفل صبة خرسانية فى حوش مجاور لمنازلهما.



تم تشييع الجنازة عقب صلاة الجمعة وأداء صلاة الجنازة عليهم بمسجد مستشفى نقادة الكائن بمستشفى طوخ” مؤقتًا” وسط تواجد لقوات الشرطة، وتم دفن الجثمانين بمسقط رأسيهما بقرية الزوايدة وسط صرخات وعويل النساء على بشاعة الجريمة.



فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الجريمة التى حدثت منذ فترة، مع ضبط عدد من الأشخاص المشتبه فى ارتكابهم للواقعة.



وكان نجع القطط بقرية الزوايدة التابعة لمركز نقادة، قد شهد جريمة بشعة تكشفت ملابساتها بعد 3 شهور، حيث عثر أهالى القرية على جثة سناء جابر محمد 51 عام” ربة منزل” وشهرتها نجاح والطفل عمر جبريل أحمد همام 10 أعوام، مخنوقين بحبل ومدفونين فى حفرة وعليهم صبة خرسانية من الجبس والأسمنت.



وكشف مصدر أمني بمديرية أمن محافظة قنا، عن تفاصيل استخراج جثتي طفل وربة منزل من داخل صبة خرسانية بمنزل مهجور بقرية الزوايدة التابعة لدائرة مركز نقادة جنوبي المحافظة.



وقال المصدر في تصريحات سابقة، إن قوات الأمن استخرجت الجثث، لافتًا الي إنه عقب إستخراج جثة ربة المنزل، تبين أنه كان هنالك حبلًا ملفوفًا حول رقبتها، وهو مايبين أنها قد تعرضت لحادثة خنق بالحبل مما أدي إلي وفاتها، منوهًا الي غنه تم إستخراجهما في حالة تعفن وتحلل تام.



وعثرت قوات الأمن على جثامين السيدة والطفل مدفونين بإحدى المنازل المهجورة بالقرية، على بعد أمتار قليلة عن منزل الضحيتين وقد عثر عليهما مدفونين وعليهما صبة خرسانية وما زالت قوات الأمن تفرض طوقا أمنيا على مكان العثور عليهما.



كان أهالى الفقيدة وتدعى "ثناء جابر الزعلانى" والطفل عمر جابر همام قد أبلغوا بغيابهما منذ رمضان الماضى وهم من سكان قرية الزاويدة غرب النيل بقنا.

