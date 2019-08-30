بعد اختياره ضمن أبرز 500 شخصية مؤثرة.. عمرو أديب يكشف الخطط الجديدة لمؤسس "MBC"



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الشيخ وليد آل إبراهيم شخص لديه رؤية إعلامية مختلفة، حيث يوجد 18 قناة داخل مجموعة "MBC" وجميعهم ناجحين، مضيفًا: "قليلون اللي بيشبهوا الشيخ وليد".



ولفت إلى أن هناك خطط مستقبلية لإنتاج أفلام، ومحطات تتناول ملفات إقليمية مختلفة، مضيفا أن الشيخ وليد آل إبراهيم طلب منه عند الإعداد للبرنامج أن يكون سريع، ويتناول موضوعات مختلفة.



واختار موقع variety500، الشيخ وليد آل ابراهيم مؤسس مجموعة MBC ورئيس مجلس الإدارة، ضمن أبرز 500 شخصية مؤثرة عالميًا في صناعة الترفيه لعام 2018.



ويستعد الشيخ وليد آل ابراهيم لتولّي زمام إنتاج المحتوى الإعلامي في المملكة العربية السعودية، لما يتمتع به من خبرات كبيرة في هذا المجال، بدءا من إطلاقه عام 1991 قناة MBC كأول قناة فضائية عربية خاصة، والتي تعدّ حاليًا أكبر شبكة بثّ تلفزيوني في الشرق الأوسط.



وتضم اليوم مجموعة MBC، التي تتخذ من دبي مقرًا رئيسًا لها، 18 قناة تلفزيونية تقدم لمشاهديها محتوى منوّعًا يوميًا يضم مزيجًا من أفلام عالمية وإنتاجات من هوليوود وبوليوود، وبرامج عالمية بصيغ عربية مثل "Arabs Got Talent"، و"The voice"، إلى جانب البرامج الرياضية والإخبارية عبر قناة "العربية"، ويتابع هذا المحتوى ملايين المشاهدين في المنطقة والعالم.



وتقوم MBC حاليًا بالعمل على تحضير إنتاجات عربية بعد أن سحبت في مارس عام 2018 المسلسلات الدرامية التركية الطويلة ممتدة الحلقات من قوائمها البرامجية.



وفي مايو العام ذاته، كشف آل ابراهيم عن وجود فرص استثمارية جديدة في السعودية من بينها أفلام سينمائية وأعمال تلفزيونية تعمل عليها المجموعة، مستهدفة الجمهور العربي والخليجي والعالمي.



يذكر أن موقع variety500 يعمل على مؤشر سنوي يختار فيه 500 من القادة الأكثر نفوذًا، الذين يشكلون صناعة الترفيه العالمية، إذ تقوم هيئة التحرير في الموقع بإجراء أبحاث شاملة على مدى 12 شهرًا لتحديد المرشحين، مشيرًا إلى أن صناعة الترفيه عالميًا تبلغ قيمتها الإجمالية نحو تريليوني دولار.



في حفل أقيم بالعاصمة اللبنانية بيروت، وبحضور أبرز نجوم العمل وكوكبة من أهل الصحافة والإعلام، أعلنت “MBC4” عن إطلاق المسلسل الدرامي العربي الطويل ممتد الحلقات “عروس بيروت”، الذي يبدأ عرضه في الأول من سبتمبر، بمشاركة كوكبة من الممثلين العرب، وبمقدمة غنائيّة بصوت النجم الفلسطيني محمد عساف وهو من إنتاج “O3 Media” التابعة لـ.”MBC Studios”.



تخلّل الحفل كلمة لمدير عام القنوات في “مجموعة MBC” علي جابر، أثنى فيها على نوعية العمل الذي تطلقه “MBC4″، موضحًا “أن “عروس بيروت” يفتح الطريق أمام نمط مختلف من الإنتاجات الدرامية العربية ألا وهي المسلسلات الطويلة ممتدة الحلقات”. واعتبر جابر أن هذا المسلسل، هو أول خطوة من نوعها، نحو الارتقاء بالدراما التي تتولى “MBC” إنتاجها للمرحلة القادمة”، معتبرًا أن “مستقبل التلفزيون يرتكز على الدراما التي تقدم محتوى متقنًا، لذا نحن كمجموعة إعلامية ومنصّة شاهد و”MBC Studios”، نضع في حساباتنا الاستثمار في إنتاجات عربية قوية، قادرة على استقطاب شريحة أوسع من الجمهور العربي”.



وأضاف جابر: ” أن هذا النمط من المسلسلات يلقى إقبالا جماهيريا واسعًا في عدد كبير من البلدان التي تتميز فيه وتصدره إلى العالم منذ عدة عقود، وأبرزها بلدان أميركا الجنوبية والولايات المتحدة وأوروبا”.



قال الإعلامي عمرو أديب، إنه تم اختيار الشيخ وليد آل إبراهيم مؤسس مجموعة "MBC" ضمن أبرز 500 شخصية مؤثرة عالميا في صناعة الترفيه عام 2018.