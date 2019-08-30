إشبيلية يتعادل مع سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

سقط فريق إشبيلية في فخ التعادل 1/1 أمام ضيفه سيلتا فيجو خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.





وتقدم إشبيلية بهدف سجله فرانكو فازكويز في الدقيقة 81 وتعادل دينيس سواريز لسيلتا فيجو في الدقيقة 84.





ورفع إشبيلية رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه بقية نتائج هذه الجولة، كما رفع سلتا فيجو رصيده إلى أربع نقاط في المركز التاسع.



