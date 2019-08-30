الوصل الإماراتي أول المتأهلين لدور الـ16 في البطولة العربية





نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل الإماراتي في حجز مقعده في دور الـ16 من البطولة العربية، رغم خسارته أمام الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف، في إطار إياب دور الـ32 من البطولة، على ملعب "الخرطوم" معقل الفريق السوداني.





وتقدم الهلال في النتيجة مبكرًا عن طريق وليد بخيت، في الدقيقة الثانية عشر من زمن المباراة، بعد تسديدة رائعة على الطائر اصطدمت بمدافع النصر قبل أن تدخل شباك الضيوف، معلنة عن تقدم أصحاب الأرض بالهدف الأول.





وفي الدقيقة 79 من عمر المباراة، استغل الهلال خطأ فادح من حارس الوصل في كرة عرضية من ركلة حرة، ليمررها لاعب الهلال عرضية رائعة، لم يتوانى وليد بخيت في إيداعها الشباك الخالية من حراس المرمى برأسية متقنة، معلنًا عن الهدف الثاني له ولفريقه.





ولم تستمر أفراح الهلال كثيرًا، بعدما نجح الوصل في إحراز هدف التأهل، بعد خطأ فادح من مدافع الهلال استغله البرازيلي فابيو دا ليما ببراعة، ليسجل هدف تأهل فريقه لثمن نهائي البطولة في الدقيقة السابعة والثمانين من عمر اللقاء.





وكانت نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد "زعبيل" معقل الوصل، انتهت بفوز الأخير بثنائية نظيفة أحرزها كلاً من فابيو دا ليما، وعلي صالح، ليتأهل الفريق الإماراتي بنتيجة 3/2، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.



