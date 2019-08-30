تباين في مؤشرات البورصة الأمريكية بنهاية أخر جلسات الأسبوع

أغلقت البورصة الأمريكية على تباين في المؤشرات بنهاية تعاملات اليوم الجمعة، أخر تعاملات الأسبوع، مع توخي المستثمرين الحذر قبيل عطلة أسبوع طويلة من المنتظر أن يبدأ فيها سريان جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات من الصين.





وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 41.03 نقطة، أو 0.16 بالمئة، إلى 26403.28 نقطة بينما زاد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 1.88 نقطة، أو 0.06 بالمئة، ليغلق عند 2926.46 نقطة.









لكن المؤشر ناسداك المجمع أغلق منخفضا 10.51 نقطة، أو 0.13 بالمئة، إلى 7962.88 نقطة.





وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على مكاسب مع صعود داو جونز 3.01 بالمئة وستاندرد آند بورز 2.80 بالمئة وناسداك 2.6 بالمئة.





لكنها تنهي الشهر على خسائر مع هبوط ناسداك 2.65 بالمئة وستاندرد آند بورز 1.79 بالمئة وداو جونز 1.73 بالمئة.





استهلت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الجمعة على ارتفاع، لتواصل سلسلة الأرتفاع التي بدأت مع عودة التفاؤل بانتهاء النزاع التجاري بين واشنطن وبكين، وكسر مؤشر ناسداك حاجز الـ 8 ألاف نقطة.

وتأتي المكاسب في البورصة الأمريكية بعدما صرحت وزارة الخارجية الصينية اليوم بأن هناك اتصالات فعالة بين الجانبين وسط محاولة إبرام اتفاق تجاري.

وارتفعت أسهم شركات الرقائق، حيث صعد سهمي ميكرون تكنولوجي وبروادكوم بأكثر من 1 بالمائة لكل منهما، كما شهد سهم آبل زيادة بنحو 0.7 بالمائة بعد مكاسب أمس.

وتتجه وول ستريت بذلك لتسجيل الصعود اليومي الثالث على التوالي بعدما سجلت مكاسب قوية بالأمس مع ارتفاع المؤشر الصناعي بنحو 325 نقطة.

وعلى صعيد الأرقام الاقتصادية، شهد الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة ارتفاعاً قوياً خلال الشهر الماضي في حين تباطأ نمو الدخل الشخصي.

وبحلول الساعة 1:31 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر الصناعي "داو جونز" بأكثر من 0.5 بالمائة أو ما يعادل 142 نقطة ليصل إلى 26504.5 نقطة.

كما صعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقاً بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 2940.3 نقطة.

وسجل المؤشر الذي يغلب عليه الطابع التكنولوجي "ناسداك" زيادة بنحو 0.6 بالمائة ليرتفع إلى مستوى 8017.7 نقطة.

وخلال تلك الفترة، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى مستوى 1.1043 دولار.



