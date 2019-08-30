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فيرنر يمنح لايبزيج صدارة البوندسليجا

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 11:00 م
فيرنر يمنح لايبزيج صدارة البوندسليجا
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فاز لايبزيج على مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ (3-1)، اليوم الجمعة، في إطار الجولة الثالثة من الدوري الألماني.

وعلى ملعب (بوروسيا بارك)، سجل المهاجم المتألق تيمو فيرنر ثلاثية الضيوف، في الدقائق (38 و47 و90+4).

وفي الدقيقة (90+1) نجح اللاعب الكاميروني بريل إيمبولو في تقليص الفارق، بتسجيل الهدف الوحيد لأصحاب الأرض.

وبهذا الفوز، رفع لايبزيج رصيده من النقاط إلى 9 في الصدارة مؤقتا، فيما تجمد رصيد مونشنجلادباخ عند 4 نقاط، في المركز السابع.
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