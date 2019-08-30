شقيق عمرو زكي يكشف تفاصيل جديدة عن الحادث



وقال "زكي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إن حالة شقيقه مستقرة الآن، حيث تم نقله إلى المستشفى الجوي بالتجمع الخامس، ووضعه الآن في تحسن، حيث بدأ يستجيب لمن حوله منذ عدة ساعات.



وأوضح أن سبب الحادث هو تصادم ميكروباص في سيارة شقيقه من الخلف، معقبًا: "الحمد لله أن الإيرباج فتح وكان سببا في حماية عمرو"، لافتًا إلى أن شقيقه حصل على 40 غرزة في رأسة، و14 غرزة في كاحل قدمه.



هذا وقد كشف الدكتور محمد ظريف، مدير مستشفى العلمين المركزي، طبيعة إصابة عمرو زكي، إثر تعرضه لحادث سيارة مروع صباح اليوم الجمعة، على طريق الساحل الشمالي.



وقال ظريف، إن عمرو زكي وصل إلى المستشفى في تمام 6 من صباح اليوم، إثر حادث مروري، يعاني من سحجات وكدمات متفرقة وجروح قطعية بالوجه والرأس.



وأضاف مدير مستشفى العلمين، تبين من الفحص إصابة "عمرو زكي" بجرح في فروة الرأس بطول 10 سم، بالإضافة إلى جرح قطعي في الوجه، وجرى إسعافه مؤكدا استقرار حالته الصحية، وخروج اللاعب من المستشفى في تمام الساعة 10 صباحا، بعد تقديم الرعاية الطبية اللازمة.



فيما أكد مصدر طبي داخل مستشفى العلمين، أن عمرو زكي تلقى الرعاية الطبية اللازمة من خلال إخصائي الجراحة، مضيفًا أنه كان من المطلوب أن يبقى عمرو زكي في المستشفى لمدة 24 ساعة على الأقل، نتيجة إصابته بكدمة في منطقة الصدر، إلا أن عمرو زكي فضل الخروج بعد استقرار حالته.



وتسبب الحادث الذي تعرض له عمرو زكي في تهشم سيارته بشكل كامل وتعرض عمرو زكي لجروح بالغة، ما استدعى نقله إلى مستشفى العلمين لتلقي الإسعافات اللازمة.



وعلق عصام حضري على الحادث الذي تعرض له عمرو زكي عبر تغريدة له على موقع "تويتر" قائلًا: "الستر من عندك يارب عمرو ذكى ربنا يقومك بالسلامه ويشفيك اللهم امين".

ولعب عمرو زكي لنادي المنصورة في بدايته ثم انتقل لنادي إنبي في موسم 2003 مقابل مبلغ كبير تخطى المليون ونصف جنيه مصري كلاعب لم يتخط بعد سن العشرين عاما.



وتألق عمرو زكي مع فريق البترولي "إنبي"، وبدأ بالظهور حتى قاده بالفوز ببطولة كأس مصر عامي 2004-2005



انتقل عمرو زكي بعد التألق الذي ظهر به مع منتخب مصر بأمم أفريقيا 2006 وتصفيات كأس العالم نحو لوكوموتيف موسكو الروسي.



وشارك عمرو زكي مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية غانا 2008، وحقق المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة برصيد 4 أهداف بفارق هدف واحد عن صامويل إيتو هداف البطولة، ولعب عمرو زكي دورا كبيرا في فوز منتخب مصر باللقب للمرة الثانية على التوالي.



شارك عمرو زكي مع منتخب مصر بشكل ثابت في تصفيات كأس العالم 2010، وأحرز هدفًا في مرمى زامبيا لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1، كما أنه أحرز هدفين في المباريات الودية بقميص المنتخب في مرمى موريشيوس من ضربة جزاء وآخر في مرمى تنزانيا، وسجل أول أهداف منتخب مصر في مرمي منتخب الجزائر في المباراة التي انتهت بفوز مصر بهدفين مقابل لا شيء.



لم ينضم عمرو زكي إلى قائمة منتخب مصر الفائز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2010 والتي أقيمت بأنجولا، وذلك نظرًا للإصابة التي لحقت به.



يذكر أن عمرو زكي صاحب الـ36 عامًا اعتزل عالم كرة القدم في عام 2015، وتُوج مع منتخب مصر ببطولتي كأس الأمم الأفريقية في عامي 2006 و2008.



كشف صابر زكي، شقيق اللاعب عمرو زكي، تفاصيل الحالة الصحية لشقيقه عقب تعرضه لحادث سير صباح اليوم على طريق الساحل الشمالي.