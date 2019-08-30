قناة Canal +: برشلونة يحدد الموعد الأخير للهجوم على نيمار

لا يزال نادي برشلونة يكثف محاولات من أجل حسم ملف التعاقد مع النجم البرازيلي نيما دار سيلفا ونقله خلال الساعات القليلة المتبقية من فترة الانتقالات الصيفية إلى باريس سان جيرمان.





وقال أوليفييه تالارون مراسل قناة (Canal +)، أن نادي برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو قد يحاول في هجوم أخير يوم الأحد من أجل حسم التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.





وتشير تقارير صحفية إسبانية إلى أن نادي برشلونة قد عرض على باريس سان جيرمان خلال اجتماع موناكو الذي جمعهما منذ يومين، شراء عقد نيمار مقابل مبلغ مالي والثنائي إيفان راكيتيش وتوديبو وأعارة الجناح الشاب عثمان ديمبيلي.





وأكدت التقارير الصحفية أن ديمبيلي يرفض الرحيل عن برشلونة متمسكة بالاستمرار في كامب نو وتحاول حالياً الإدارة الكتالونية الضغط على اللاعب لإقناعه بأن يكون جزءاً من صفقة انتقال نيمار إلى ناديه السابق بعد عامين فقط.





وأوضحت تقارير إسبانية أن نيمار يريد بقوة الانضمام إلى برشلونة وهي أولوية بالنسبة له في ظل عدم تأقلمه مع الأجواء الباريسية فقد خفتت عنه الأضواء مع تألق الفرنسي الشاب كيليان مبابي.





والجدير بالذكر أن نيمار قد انتقل للعب في صفوف باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادماً من برشلونة في أغلى توقيع في العالم حيث تم دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغ 222 مليون يورو.