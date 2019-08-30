أخبار ريال مدريد اليوم: بيريز لن يتنازل عن ضم "الساحر".. والريال يضم صفقتين جديدتين.. وزيدان يأمر بخروج نجم هجوم الملكي

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الجمعه 30 أغسطس 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها اقتراب برونو فرنانديز نجم سبورتنج لشبونة من الانضمام للملكي. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- هل يوقف زيدان رحيل نجم ريال مدريد إلى باريس سان جيرمان؟

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن الكوستاريكي كيلور ​نافاس​ حارس مرمى ​ريال مدريد​ الإسباني يقترب من الرحيل والإنضمام إلى باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر موقع Le 10 Sport الفرنسي أن مسئولي باريس سان جيرمان وريال مدريد توصلا لاتفاق يقضي بانتقال نافاس إلى النادي الفرنسي مقابل انضمام الفونس ​أريولا​ إلى النادي المدريدي إلا أن العائق الوحيد لإتمام الصفقة هو رفض زين الدين ​زيدان​ انضمام أريولا إلى السانتياجو برنابيو.

وأكد الموقع الفرنسي أن زيدان لا يرحب بانضمام أريولا حيث يرغب المدير الفني الفرنسي في الإبقاء على نافاس في الموسم الحالي لذا قد يضطر النادي الفرنسي لزيادة المقابل المادي لإتمام الصفقة.

وكانت صحيفة ماركا الإسبانية ذكرت أن ريال مدريد تقدم بعرض لضم نيمار نجم باريس سان جيرمان مقابل التخلي عن 3 من نجومه بالإضافة إلى دفع مبلغ 111 مليون يورو.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن الملكي سيتخلى عن كلا من خيمس رودريجيز وجاريث بيل وكيلور نافاس كجزء من الصفقة وهو ما يعتبر صادماً للكثيرين حول كيفية التخلي عن 3 لاعبين بالإضافة إلى مبلغ كبير من أجل ضم لاعب لا يرغب PSG أساساً بالاحتفاظ به.





- تقارير - ريال مدريد يحسم صفقته الكبري مقابل 70 مليون يورو

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن نادي ريال مدريد الإسباني، بات قريبًا جدًا من حسم كبري صفقاته الصيفية.

وقال صحيفة "آس" الإسبانية، أن برونو فيرنانديز نجم نادي سبورتنج لشبونة البرتعالي سينتقل إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مقابل 70 مليون يورو.

وأضافت :" ريال مدريد اتفق على كل شيء مع الفريق البرتغالي، وسيتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة".





- تحديد موعد الإعلان الرسمي عن صفقة ريال مدريد وسان جيرمان

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن الموعد الرسمي للإعلان عن الصفقة المنتظرة بين الفريقين، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني تنهي تفاصيل الإتفاق مع غدارة النادي الباريسي، من أجل إنتقال حارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس، إلى صفوف نادي سان جيرمان، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، المقرر غلقها يوم الثاني من سبتمبر المقبل.

وتابعت الصحيفة، أن الإعلان الرسمي لصفقة كيلور نافاس سيكون يوم الإثنين المقبل، بتقديمه لوسائل الإعلام الإسبانية في مؤتمر صحفي.

ويأمل النادي الباريسي في تدعيم صفوفه، للمنافسة على دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، الذي استعصى كثيرًا عليه في السنوات الماضية، في ظل المنافسة الشرسة من كبار أوروبا.

وفي سياق متصل، يتطلع سان جيرمان للمحافظة على خدمات نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، وفي حالة الإضطرار لبيعه استبداله بالثنائي الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش والفرنسي عثمان ديمبلي، بالإضافة للحصول على مقابل مادي من نادي برشلونة.

وتعرض النادي الباريسي في بداية الموسم لهزيمة مفاجأة أمام نادي رين بعثرت من خطط إدارته، وأبدت الإدارة رغبتها في استمرار نيمار لعدم التعرض للمزيد من التعثرات، في ظل الإصابات التي تضرب الفريق.

وعلى الجانب الآخر، سقط ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله في الجولة الثانية من المسابقة، مما أعاد لأذهان النادي الملكي سيناريو المباريات الودية بنتائجها الكارثية التي شهدتها الفترة التحضيرية، خاصة في ظل تراجع أداء كورتوا حارس الميرنجي الأساسي.

ويذكر أن النادي يحتوي على كتيبة من أفضل النجوم في قارة أوروبا، ويأتي على رأسهم الدولي الفرنسي إمبابي،والمهاجم الأوروجواياني كافاني.





- التشيرينجيتو: فلورنتينو بيريز لن يتنازل عن جلب هذا اللاعب

يرغب فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، في إبرام بعض الصفقات المستقبلية التي ستفيد الفريق الأول للأعوام المقبلة خاصةً مع رحيل نجم كبير مثل كريستيان ورنالدو في الصيف الماضي إلى يوفنتوس.

وقال جوسيب بيدريرول مقدم برنامج "التشيرينجيتو" الإسباني الشهير أن الرئيس فلورنتينو بيريز يريد أن يلعب كيليان مبابي وجونيور فينيسيوس معاً في ريال مدريد وذلك في الفترة المقبلة أملاً في حصد نتائج وألقاب إيجابية مرة أخرى.

ورحل البرتغالي إلى يوفنتوس عام 2018 إلا أن إدارة ريال مدريد فشلت في تقديم بديل مناسب له وعاشت جماهير الملكي أسوأ مواسمها على مستوى النتائج غير المرضية بالإضافة إلى تغيير المدربين "جولين لوبيتيجي وسانتياجو سولاري".

وحاولت إدارة ريال مدريد التعاقد مع نيمار دا سيلفا والذي يعد حلم لفلورنتينو بيريز ولكن إدارة باريس سان جيرمان رفضت التخلي عنه، وبالإضافة لذلك لن يكون من السهل التعاقد مع الفرنسي الشاب كيليان مبابي.

وأخيراً، تعاقدت إدارة ريال مدريد مع نجم يمكن أن يكون له بصم كبيرة هذا الموسم وهو إيدين هازارد لاعب تشيلسي والذي حقق حلمه بارتداء قميص الميرينجي بعد مفاوضات طويلة ورفض إدارة البلوز لفكرة التفريط في خدماته.

والجدير بالذكر أن نادي ريال مدريد تعاقد هذا الصيف مع صفقات قوية نسبياً وهي؛ لوكا يوفيتش وإيدين هازارد ورودريجو موهبة سانتوس وفيرلاند مينيدي وبالإضافة إلى إيدير ميليتاو مدافع بورتو.





- باريس سان جيرمان يرسل عرض مغري لضم هدف ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن نادى باريس سان جيرمان الفرنسي يريد التعاقد مع نجم وسط توتنهام هوتسيبير الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية لتدعيم خط وسط الفريق الباريسي بسبب قرب إنتقال نيمار نجم الفريق المحتمل لصفوف برشلونة الإسبانى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع لاعب الوسط الدنماركى ونجم توتنهام هوتسيبير الإنجليزي كريستيان إيريكسن خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بعد قرب إنتقال نيمار لصفوف برشلونة الإسبانى بعد النفاوضات التى تقدمت بين إدارة باريس وإدارة برشلونة على عودة اللاعب مرة أخرى لإسبانيا .

وأشارت الصحيفة أن إدارة باريس تجهز عرض بقيمة 90 مليون يورو لضم إيريكسن من توتنهام هوتسيبير خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بعد توقف مفاوضات ريال مدريد مع اللاعب خلال الفترة الأخيرة.

وينتهى عقد كريستيان إيريكسن مع توتنهام نهاية الموسم الجارى مما يجعل اللاعب موقفه صحيح فى التوقيع لأى نادى خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة (يناير) مما يجعل إدارة توتنهام تحاول الإستفادة من اللاعب بدلاً من الرحيل بشكل مجانى

ويذكر أن إيريكسن كان أحد أهداف ريال مدريد الإسبانى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية ولكن أصر زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد على التعاقد مع الدولى الفرنسي بول بوجبا لتدعيم خط وسط المرينجى بدلاً من التعاقد مع إيريكسن.





- مدير فيورنتينا: ريال مدريد أغلق هذه الصفقة بشكل نهائي

كشف دانييلي برادي مدير نادي فيورنتينا، عن اقتراب ريال مدريد من التوقيع مع صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق قبل ساعات قليلة من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الحالية والتي شهدت إبرام الملكي لصفقات قوية.

وقال مدير فيورنتينا، في تصريحات نقلتها الصحف البرتغالية اليوم الجمعة، يؤكد خلالها أن ريال مدريد قد أغلق صفقة انتقال برونو فيرنانديز لاعب وسط سبورتينج لشبونة وينتظر أن يذهب إلى سانتياجو برنابيو مقابل 70 مليون يورو.

وأوضحت صحيفة "أبولا" البرتغالية، أن محطة ريال مدريد هي الأولى في الدوري الاسباني بالنسبة لبرونو فرنانديز الذي سبق ولعب مع أودينيزي وسامبدوريا قبل انضمامه إلى سبورتينج في عام 2017، وهو لاعب خط وسط الأكثر تسجيلًا في الموسم الماضي برصيد 49 هدفًا في 110 مباراة مع فريقه.

وأكدت صحيفة "أبولا" البرتغالية أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد اتفاق بين وفد ريال مدريد وسبورتينج لشبونة الذين حضروا لمدينة موناكو أمس الخميس لمناقشة قضية برونو فيرنانديز الذي كان محل اهتمام هذا الصيف من مانشستر يونايتد والريال.

والجدير بالذكر أن نادي ريال مدريد قد أبرم عدداً من التعاقدات هذا الصيف مع؛ لوكا يوفيتش وإيدين هازارد ورودريجو موهبة سانتوس وفيرلاند مينيدي وبالإضافة إلى إيدير ميليتاو مدافع بورتو.

وحاولت إدارة ريال مدريد التعاقد مع بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد بناءاً على رغبة زين الدين زيدان ولكن إدارة الشياطين الحمر رفضت بقوة فكرة الاستغناء عن خدمات اللاعب في ظل حاجة الفريق إليه.





- عاجل - ريال مدريد يعير صفقته الجديدة إلى سبورتينج لشبونة

كشف المدير الرياضي في فيورنيتنا دانييلي برادي، اليوم الجمعة، عن مستقبل برونو فيرنانديز لاعب وسط نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي والذي يقترب من الرحيل بقوة إلى ريال مدريد.

وقال المدير الرياضي لفيورنتينا خلال تصريحات صحفية: "برونو فرنانديز سيذهب إلى ريال مدريد مقابل 70 مليون يورو، لذلك يجب أن يخرجه سبورتينج من السوث لأنه سيرحل إلى مدريد".

وذكرت الصحف البرتغالية أن خورخي مينديز له الفضل في إتمام صفقة انتقال برونو فيرنانديز إلى ريال مدريد ولكن اللاعب سيظل في نادي لشبونة لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة علماً بأن الصفقة ستكلف الملكي 70 مليون.

وأوضحت صحيفة "OJOGO" البرتغالية أن رئيس لشبونة فريدريكو فارانداس والمدير الرياضي هوغو فيانا كانا في موناكو هذا الأسبوع خلال سحب قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا وتمت مناقشة مسؤولي ريال مدريد حول برونو فرنانديز.

وكشفت الصحيفة البرتغالية أن فريدريكو فارانداس وهوغو فيانا قد سافروا مساء الأربعاء الماضي، وتناولوا العشاء في موناكو، والتقىوا بوكيل الأعمال الشهير خورخي مينديز وتمت مناقشة مستقبل برونو فيرنانديز ومسألة انتقاله إلى ريال مدريد.

والجدير بالذكر أن ريال مدريد قد اتجه لفكرة التعاقد مع برونو فيرنانديز بعد فشل المفاوضات مع مانشستر يونايتد على ضم الفرنسي بول بوجبا الذي طلب زين الدين زيدان مدرب الأبيض من الإدارة ضمه لحاجة الفريق إليه.





- تحديد موعد الإعلان الرسمي عن صفقة ريال مدريد وسان جيرمان

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن الموعد الرسمي للإعلان عن الصفقة المنتظرة بين الفريقين، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني تنهي تفاصيل الإتفاق مع غدارة النادي الباريسي، من أجل إنتقال حارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس، إلى صفوف نادي سان جيرمان، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، المقرر غلقها يوم الثاني من سبتمبر المقبل.

وتابعت الصحيفة، أن الإعلان الرسمي لصفقة كيلور نافاس سيكون يوم الإثنين المقبل، بتقديمه لوسائل الإعلام الإسبانية في مؤتمر صحفي.

ويأمل النادي الباريسي في تدعيم صفوفه، للمنافسة على دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، الذي استعصى كثيرًا عليه في السنوات الماضية، في ظل المنافسة الشرسة من كبار أوروبا.

وفي سياق متصل، يتطلع سان جيرمان للمحافظة على خدمات نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، وفي حالة الإضطرار لبيعه استبداله بالثنائي الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش والفرنسي عثمان ديمبلي، بالإضافة للحصول على مقابل مادي من نادي برشلونة.

وتعرض النادي الباريسي في بداية الموسم لهزيمة مفاجأة أمام نادي رين بعثرت من خطط إدارته، وأبدت الإدارة رغبتها في استمرار نيمار لعدم التعرض للمزيد من التعثرات، في ظل الإصابات التي تضرب الفريق.

وعلى الجانب الآخر، سقط ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله في الجولة الثانية من المسابقة، مما أعاد لأذهان النادي الملكي سيناريو المباريات الودية بنتائجها الكارثية التي شهدتها الفترة التحضيرية، خاصة في ظل تراجع أداء كورتوا حارس الميرنجي الأساسي.

ويذكر أن النادي يحتوي على كتيبة من أفضل النجوم في قارة أوروبا، ويأتي على رأسهم الدولي الفرنسي إمبابي،والمهاجم الأوروجواياني كافاني.





في مفاجآة صادمة.. زيدان يأمر بخروج نجم هجوم ريال مدريد !