كيف تتعامل مع زميلك السلبى في العمل.. 10 نصائح لحياة عمل رائعة



بداية أنه لمن المفيد معرفه من هو الشخص السلبى، إن الشخص السلبى هو الشخص الذى لديه القدره على إستنزاف طاقة الاسخاص من حوله ويحط من قدرهم ويهاجمهم ويشوه سمعتهم، انه الشخص الذى يجعلك تشعر بعدم الأمان أو يجعلك حذرا دائما او متوتر وإذا لم يستطع التاثير عليك لاى سبب فانه سوف يهاجم الاشخاص القريبين منك.



وجاءت 10 نصائح لكيفية التعامل مع زميلك السلبى فيى العمل



لا تاخذ الامور على محمل شخصى



إن قول هذا اسهل من فعله، حيث ان الشخص السلبى سيركز كل طاقته عليك فى وقت ما وإذا اخذت الأمور على محمل شخصى فإنك لن تصل إلى نتيجه مع هذا الشخص بل بالعكس ستكون قد أعطيته الإحساس بفوزه عليك.



لا تحاول ان تعطى رايهم اى منطق



الكثير منا لا يحب الدخول فى مواجهات ولذلك فإننا سوف نحاول التفاهم مع الشخص السلبى ولكن من إلهام أن نعرف أن الأشخاص السلبيين لا يريدون ان يتم التفاهم معهم.



دعهم يسمعوا وجهه نظرك



قد يكون ذلك السلوك السلبى النابع من شخص ما غير متعمد ولكنه نتيجه لتبنيه التفكير بطريقه سلبيه لسبب او لآخر، ولذلك عندما يظهر امامك اى تصرف سلبى بشكل متكرر فلا بد ان تدع هذا الشخص يسمع رايك بصراحه حتى يعلم إن آرائك ليست شئ يستهان به.



ابدى تعاطفك



ليس كل تصرف سلبى هو تصرف متعمد فدائما حاول أن تربط بين هذا التصرف وبين اعذار او ظروف لديهم مثل المشاكل الشخصيه او ضغط العمل او الامور الماليه وغيرها، فانه سيكون من الاسهل ان نرى تصرفاتهم معنا على انها رد فعل ناتج من اكتئاب او اندفاع.



افصل نفسك عنهم اذا لزم الامر



إن التعامل مع شخص سلبى لفتره طويله يعتبر شئ مرهق للعقل والجسد فإذا وجدت أن هذا الشخص السلبى يحاول الضغط عليك فابتعد عنه.



الإبتسام



فى بعض الأحيان تكون وجهه نظر الشخص السلبى تجاه العالم قد أصابها الإنحراف نتيجه لتجارب من الطفوله او العمل وبمجرد الابتسام وحفاظك على موقف إيجابى قد يساعد فى تحدى نظرتهم التشائميه للعالم.



كن عاقل



لا يجب عليك الانخراط فى تصرف متهور او طفولى عندما تتعامل مع شخص سلبى حيث ان هذا الإندفاع والتهور غير فعال معه ولكنه يغذى عقله الغير ناضج.



لا تحكم عليهم



عندما نحكم على شخص ما فإن حكمنا يكون ظاهرا فى تصرفاتنا وأقوالنا ولذلك فانه يجب علينا الإبتعاد عن اصدار الاحكام على شخص سلبى مهما بدا ذلك مغريا لنا.





إنشأ حدود ايجابيه لك



يجب علينا ان نتحكم فيما نستطيع التحكم به، وان محاوله انشاء بيئه ايجابيه والحفاظ عليها لسوف يؤدى الى نتيجه من اثنين، اما ان تحمينا تلك البيئه من الطاقه السلبيه لديهم، واما انها سوف تساعد الشخص السلبى على التصرف بطريقه اإجابيه، فى كلا الحالتين فانه سوف يعود بالنفع عليك او على الشخص السلبى ويجعله يتاثر بهذا السلوك الايجابى.



حافظ على وجهه نظر واقعية



كون الفرد عاطفى ومهتم يجعله يحاول جاهدا التاثير على الشخص السلبى ولكن لابد أن يظل محافظا على تفكيره الإيجابى وإذا وجد أن الشخص السلبى يحاول التاثير عليه بالعكس فلابد من أن يقطع علاقته به، وقد يبدوا هذا قاسيا ولكنك تحتاج الى أن تظل إيجابى حتى تستطيع مساعده الشخص الذى سياتى من بعده.



قول مايكل باسى ” لا تدمر نفسك بسماحك للاشخاص السلبيين ان يلوثوا شخصيتك وسمعتك وطموحاتك، دع كل احلامك تعيش ولكن فى سريه حتى لايكن اما الاشخاص ذوى الالسنه السلبيه حل غير ان يصيبوا انفسهم بتلك الطاقة السلبية،حيث إن الشخص السلبى هو مثل الثقب الأسود الموجود فى الفضاء الخارجى فهو يظهر من العدم ويحاول إبتلاع كل مايقابله ولذلك فانه من الهام من اجل صحتنا النفسية ان نحل تلك المواقف بطريقة ذكية وصحية.