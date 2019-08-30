عاجل.. المجلس الانتقالي يصدر تعميماً هاماً لكافة وحداته وقواته في عدن

أصدر رئيس المجلس الانتقالي عيدروس قاسم الزبيدي، تعميماً هاماً، مساء اليوم الجمعة، لكافة وحدات الجيش والأمن الجنوبي.





وقال الزبيدي: التزاماً من قيادة المجلس الانتقالي، بالحفاظ على الأمن والنظام العام والحقوق والحريات العامة للمواطن الجنوبي، وسيادة النظام والقانون لكافة أرجاء الجنوب، يمنع منعاً باتاً اقتحام أي منزل أو غيره من الممتلكات الخاصة بالمواطنين أو الشركات الخاصة أياً كان مالكها، أو المؤسسات الحكومية.





مشدداً على أن ذلك لن يحدث إلا بأمر خاص من الأجهزة المعنية المختصة بتطبيق أحكام القانون، وعبر الجهات المعنية قانوناً بتنفيذه.





وأضاف رئيس المجلس الانتقالي: مطلوب من كافة وحدات الجيش والأمن الجنوبي بشكل عام الالتزام بتنفيذ هذه التعليمات فوراً، وستتخذ الاجراءات الصارمة ضد كل من يخالف أحكامها.