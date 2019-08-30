عادل أديب: "مش مصدق إن مصر بقى فيها برنامج توك شو ثقافي"

أعرب المخرج الكبير عادل أديب عن سعادته بوجود برنامج توك شو ثقافي يهتم بالحركة الثقافية وتنمية الفكر الثقافي والتوعوي في المجتمع المصري، لافتا إلى أن برنامج الثقافي المساء مع قصواء يعد بمثابة طاقة نور في تنمية الوعي الثقافي المصري.



وأضاف أديب خلال لقائه مع الإعلامية «قصواء الخلالي» في برنامج «المساء مع قصواء» المذا على فضائية «TeN» أن البرنامج يعد بمثابة بادرة طيبة لتوعية المجتمع وتثقيفه، قائلا: "مش مصدق نفسي إن بقى فيه في مصر برنامج ثقافي يهتم بالحركة الثقافية وتثقيف المجتمع ويحقق كل هذا الانتشار خلال تلك الفترة القصيرة".



وأشار إلى أن الثقافة تشمل جميع نواحي الحياة، وأن الدين ثقافة وبدون الوعي الثقافي الديني يمكن للتيارات المطرفة استغلال الدين وتطويعه لأغراضها.



وفي سياق متصل كانت قد أصدرت نقابة الإعلاميين قرارين منفصلين، بوقف ريهام سعيد وتامر أمين عن الظهور على الشاشة أو مزاولة أي نشاط إعلامي، وذلك لحين الحصول على تصريح لمزاولة المهنة، وهذا بعد مراجعة كشوف القيد، والتي تبين من خلالها عدم قيدهم بالنقابة.



وقال جمال شوقي رئيس اللجنة، إن اللجنة تقوم برصد الانتهاكات التي قد تحدث من قِبل القنوات في مخالفة المعايير، وذلك اعتبارًا من أول سبتمبر القادم، طبقًا لقرار المجلس في هذا الشأن.



وفيما يلي ضوابط برامج التوك شو التي وضعها المجلس



1- أن يكون مقدم البرنامج ورئيس تحريره أعضاء نقابة الإعلاميين.



2- أن يكون رئيس التحرير مسئولًا عما يذاع وعليه مراجعته.



3- يكون لكل ملف داخل البرنامج معد ذو خبرة ومعلوم وأن يلتزم بالمرجعية يدعم الخبر أو المعلومة بتقرير مصور ويجمع بين الخبراء والمسئولين ولا يقتصر على طرف واحد.



4- لا يطلق صفة الخبراء والمحللين على الضيوف إلا إذا كان الضيف يحمل هذه الصفة بحكم الوظيفة أو الدراسة.



5- التنويه عن مهنة الضيف والتأكد منها وأن يجمع بين فنون البرامج من حديث مباشر إلى لقاءات إلى اتصالات إلى تقارير مصورة.



6- يهتم البرنامج بالأحداث الجارية فقط وألا يترك الوقت للمذيع وأن يعطى الفرصة للضيف لعرض رأيه.



7- لابد أن يلتزم البرنامج بالدقة والموضوعية فى الإعلان عن ضيوفه وحلقاته.



8- يبرز البرنامج مصادر معلوماته جيدًا وأن يكفل حق الرد وأن ينسق مع مصادر الدولة فيما يخص أخبارها.



9- يراعى خصوصية العلاقات المصرية العربية والإقليمية وأن يحافظ على صورة مصر وعلاقاتها.



10- تخطر القناة المجلس الأعلى والنقابة بالكوادر العاملة.



11- لا تزيد مدة البرنامج عن 90 دقيقة وألا تزيد الفواصل الإعلانية عن ثلاث فواصل بمدد 5- 8 دقائق، وأن يراعى فى الإعلانات المهنية.



12- التمييز حال استضافة معلن على أنه موضوع إعلانى وليس فقرة عادية.



