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تقارير فرنسية: نيمار إلى برشلونة مقابل 170 مليون مع إلزامية الشراء

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 10:46 م
تقارير فرنسية: نيمار إلى برشلونة مقابل 170 مليون مع إلزامية الشراء
نيمار
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مني العوضي
 
زعمت تقارير صحفية فرنسية مساء اليوم الجمعة، أن هناك اتفاق تم بين إداراتي ناديي برشلونة وباريس سان جيرمان بخصوص النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا وذلك لانتقاله إلى ملعب "كامب نو" قبل ساعات من إغلاق نافذة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت الصحف الفرنسية أن البرازيلي نيمار يقترب من الوصول لهدفه وهو الانضمام إلى برشلونة وذلك على سبيل الإعارة مع خيار شراء إلزامي في عقده بقيمة 170 مليون يورو.

واجتمع مسؤولو باريس سان جيرمان مع نظرائهم في برشلونة في مدينة موناكو ليلة الخميس الماضي حيث شهدت تلك الإمارة الفرنسية سحب قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا نسخة 2019/2020.

وكانت شبكة "سكاي سبورت" قد أكدت أن برشلونة وصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان وأن البارسا عرض مبلغ مالي بجانب الثنائي توديبو والكرواتي الدولي إيفان راكيتيتش بالإضافة للفرنسي عثمان ديمبيلي على سبيل الإعارة.

ودخل نادي ريال مدريد على خط المفاوضات لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان ولكن يبدو أن رغبة البرازيلي كانت النقطة الفاصلة في تحديد وجهته المقبلة.

والجدير بالذكر أن البرازيلي نيمار قد انتقل للعب في صفوف باريس سان جيرمان عام 2017 قادماً من برشلونة بعدما تم دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع البارسا والبالغ 222 مليون يورو.
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