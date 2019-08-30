الهلال السعودي يتعاقد مع كويلار

أعلن نادي الهلال السعودي تعاقده رسميًا مع المهاجم الإكوادوري جوستافو كويلار قادًما من فلامينجو البرازيلي.









ونشر النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل :"تويتر" :"أتمت النادي قبل قليل إجراءات شراء عقد الدولي الكولومبي جوستافو كويلار من نادي فلامينجو البرازيلي".









وأضاف :"وقع كويلار عقدًا يمثل بموجبه فريق الهلال الأول لكرة القدم لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخه".









وتابع :"ينتظر أن يلتحق كويلار بتدريبات الهلال خلال الأيام المقبلة بعد إنهاء إجراءات دخولة إلى المملكة".









وكان الهلال قد استهل مشواره في الدوري السعودي بالفوز أبها بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.









الكشف عن سبب موافقة كويلار الانضمام للهلال

وكان اللاعب قد كشف عن السبب وراء موافقته على الانتقال للهلال :"مبلغ الصفقة هو السبب الرئيس الذي جعلني أرغب في الخروج على الرغم من أنني ألعب أساسيا في الفريق".









وأشارت التقارير إلى أن الصفقة ستكلف سيدفع 8.5 مليون يورو مقابل 100 في المائة من الحقوق، حيث يمتلك فلامنجو 70 في المائة من القيمة يليه نادي ديبورتيفو كالي 30 في المائة بينما سيحصل كويلار على 2.5 مليون يورو لكل موسم.









وكانت تقارير مقربة من نادي الهلال قد أعلنت توصل إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل إلى اتفاق لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



