عميد دار علوم القاهرة: الأتراك والمغول جمعهم هدف واحد وهو هدم الحضارة العربية



وقد ألقت الدكتور هويدا مصطفى، محاضر لطلاب كلية دار العلوم، وأطلق عليها الدكتور عبد الراضي رضوان حتشبسوت العصر والتى أسهبت في حديثها عن تلك البرامج وقالت: لقد سمعت عن الإبداع الذي قام به الدكتور عبد الراضي ولكن ما ظننت أنه بهذا الجمال.



وأوضح الدكتور محمد فتحى أبو العطا مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية أن دار العلوم وإعلام يلتقيان في كثير من الأمور من حيث الرسالة والهدف ودلل على ذلك بمثال الأستاذ الكبير فاروق شوشة تخرج في كلية دار العلوم عام 1956وتولى منصب رئيس هيئة النصوص بالإذاعة والتلفزيون ثم رئيس الإذاعة وغيره من أعلام مصر من الصحفيين والإعلاميين.



وعلى هامش التكريم تم التأكيد من عمداء الكليتين بالتبادل المشترك حيث تعليم الطلاب بدار العلوم فن الصحافة والإعلام وتدريب طلاب الإعلام على المهارات اللغوية، وقد شرف الدار بالحضور الدكتور، محمد ثروت مدير أكاديمية اليوم السابع ومدير تحرير جريدة صوت الأمة.



قال الدكتور عبدالراضي رضوان عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، إن كتاب حضارة العرب للكاتب الفرنسي جوستاف لوبون قدما وصفا دقيقا للحضارة العربية، واستفاد من جميع الكتابات السابقة التي تحدثت عن تلك الحضارة، وانتقد الكتابات الغربية الخاطئة والسلبية التي شككت في نهضة الحضارة العربية.وأضاف عميد كلية العلوم خلال لقائه مع الإعلامية «قصواء الخلالي» في برنامج «المساء مع قصواء» المذا على فضائية «Ten» أن الكاتب الفرنسي جوستفا لوبون أكد في كتابه أنه لولا وجود الحضارة العربية والإسلامية في إسبانيا لما تقدمت أوروبا التي اقتبست حضارتها من الحضارة العربية والإسلامية في بلاد الأندلس، مشيرا إلى أن العديد من الكتاب الغربيين بعد ذلك دعموا ما قاله جوستاف لوبون، ودافعوا عن الحضارة العربية.وأشار إلى أن الحضارة العربية تمثل حجر الزاوية في الحضارة الأوروبية الحالية، وأن الحضارة الأوروبية مقتبسة من الحضارة العربية، بدليل أن الأرقام العربية التي وضعها العلماء العرب لولاها ما تقدمت الرياضيات الغربية، مضيفا أن كتاب حضارة العرب للكاتب الفرنسي جوستاف لوبون، يعد من أهم الكتب التي اهتمت بالحضارة العربية والإسلامية، بموضوعية في وقت أنكر فيه المستشرقون حق العرب وفضلهم في تنوير العالم.وأضاف عميد كلية العلوم، أن كتاب حضارة العرب يؤكد على دور الحضارة العربية خلال عهد النهضة العربية والإسلامية، مشيرا إلى أن الكتاب ركز على أن الأتراك كانوا أحد الأسباب الرئيسية في انهيار عصر نهضة الحضارة العربية خاصة وأن الأتراك عملوا على تفريع البلاد العربية من الكوادر لاستغلالهم في دعم مجهودهم الحربي.وأشار إلى أن الكاتب الفرنسي شدد في كتابه الحضارة العربية على أن الأتراك والمغول سواسية جمعهم هدف واحد وهو هدم الحضارة العربية وتأخرها.هذا وقد كرم الدكتور عبدالراضى رضوان، عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة أثناء إحدى فاعليات برامج دار العلوم بعنوان " إعداد مائة قائد وإعداد مائة إعلامى".