الرجاء يتعاقد مع ثنائي المصري ودمنهور رسميا

نجح نادي الرجاء المطروحي بقيادة سعد صندوق رئيس النادي في ابرام صفقتين من العيار الثقيل بالتعاقد مع حمد الزوي ظهير أيسر دمنهور الذي كان قد انضم للإسماعيلي ولم تكلل الصفقة بالنجاح والتعاقد مع حارس المصري محمد الموجي لتدعيم صفوف الفريق للعودة مجددا للدوري الممتاز.

يذكر أن الرجاء تعاقد من قبل مع جودة أيمن لاعب إنبي مواليد 97 لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر لتدعيم وسط الفريق إستعدادا للموسم الجديد كما تعاقد مع محمد الشافعي لاعب المقاولون مواليد 97 لمدة 3 مواسم ونجح في التعاقد مع اكثم سمير لاعب كفر الشيخ لمدة 3 مواسم.









كما تعاقد مع إسلام جمارك مهاجم الأوليمبي و محمود إبراهيم "باستن "مدافع الشمس، عوض تهامي ومحمود قرني من طلائع الجيش ،إبراهيم عيسي حارس النصر القاهري ، اولاري الغيني ، حسن ياسين من سيراميكا.

ويواصل الفريق المطروحي إستعدادتة لدوري القسم الثاني وخاض عدد من المباريات الودية مع أندية الدوري الممتاز والممتاز ب أخرها إمام الحرية المطروحي وخسرها 1/2 .









وكان قد أعلن مجلس إدارة النادي القائمة الأولي وضمت 15 لاعبا وهم : عمرو شعبان ، محمد إسماعيل ، علي العربي، سعيد أحمد ، فتوح المتولي ، أمير صابر ، أحمد إسماعيل ، إبراهيم جمال، حمادة الغنام، بلال جمال،عزت جمال، هشام نيمار، إسلام عبد الراضي ، محمد حمبوزو، محمود عبد العاطي .



