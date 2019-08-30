الفيفا.. إعلان القوائم النهائية للمرشحين على جوائز الأفضل لعام 2019

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” عن أن يوم الاثنين القادم الموافق 2 سبتمبر هو الموعد الرسمى للإعلان القوائم النهائية للمرشحين للحصول على جوائز الأفضل فى العالم لعام 2019.



وأوضحت الفيفا أنها عبارة عن جوائز افضل لاعب فى العالم وأفضل لاعبة فى العالم، وأفضل مدرب فى العالم، وأفضل مدرب سيدات فى العالم، ومن المقرر أن يُقام حفل توزيع جوائز الأفضل فى العالم لعام 2019 تحت رعاية الفيفا يوم 23 سبتمبر 2019 فى مدينة ملاينو الإيطالية.



وقد أعلن الفيفا القائمة الأولية للمرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب فى العالم لعام 2019 والتي ضمت كل من: النجم المصري محمد صلاح، كرستيانو رونالدو، وفرينكى دي يونج، وماتياس دى ليخت، وإيدين هازارد، وهارى كين، وساديو مانى، وكيليان مبابى، وليونيل ميسي، وفيرجيل فان ديك.



كما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أيضًا القائمة الأولية للمرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعبة كرة قدم سيدات فى العالم لعام 2019 والتي ضمت كل من: لوسي برونز، وجولي إرتز، وكارولين هانسن، وأدا هيجربيرج، وأماندين هنري، وسام كير، وروز لافيل، وفيفيان ميديما، وأليكس مورجان، وميجان رابينو، وويندي رينار، وإيلين وايت.



وكذلك حدد الفيفا القائمة الأولية للمرشحين للحصول على جائزة أفضل مدرب كرة قدم فى العالم لعام 2019 والتي شملت كل من: جمال بلماضى (منتخب الجزائر)، وديدييه ديشامب (منتخب فرنسا)، ومارسيلو جاياردو (ريفربليت الأرجنتينى)، وريكاردو جاريكا (منتخب بيرو)، وبيب جوارديولا (مانشستر سيتى)، ويورجن كلوب (ليفربول)، وماوريسيو بوتشيتينو (توتنهام)، وفرناندو سانتوس (منتخب البرتغال)، وإيريك تين هاج (أياكس الهولندى)، وتيتى (منتخب البرازيل).



كما كشف الفيفا عن القائمة الأولية للمرشحين للحصول على جائزة أفضل مدرب كرة قدم سيدات فى العالم لعام 2019 والتي ضمت كل من: فيل نيفيل (إنجلترا)، وميلينا بيرتوليني (إيطاليا)، وجيل إليس (الولايات المتحدة)، وبيتر جيرهاردسون (السويد)، وفوتوشى أيكيدا (اليابان)، وأنتونيا ايز (إسبانيا)، وجو مونتيمورو (أستراليا)، ورينالد بيدروس (فرنسا)، وبول رايلي (أنجلترا)، وسارينا ويجمان (هولندا).



وسوف يختصر الفيفا يوم الاثنين القادم القوائم الأولية التى تضم افضل 10 مرشحين فى جائزة الأفضل The Best لتكون 3 لاعبين فى كل قائمة، حيث سيتم تحديد افضل 3 لاعبين كرة قدم فى العالم، وافضل 3 لاعبات كرة قدم سيدات فى العالم، وأفضل 3 مدربين فى العالم، وأفضل 3 مدربين كرة قدم سيدات فى العالم.



جوائز الفيفا للأفضل كرويا 2019، هو الحفل الرابع لجائزة الأفضل التي ابتدعتها الفيفا، وسيُقام في لا سكالا في مدينة ميلانو، إيطاليا.



نرشح لكم..جوائز الفيفا للأفضل في العالم.. عربيان في قوائم المرشحين



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أسماء المرشحين لجوائز أفضل لاعب وأفضل لاعبة وأفضل مدرب وأفضل مدربة، لعام 2019.



وضمت القوائم اسمين عربيين، هما المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي المتوج مع الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا، والجزائري جمال بلماضي المدير الفني الذي قاد "ثعالب الصحراء" للفوز بكأس الأمم الأفريقية قبل أيام.



وإلى جانب صلاح، هناك 9 لاعبين آخرين مرشحين لجائزة الأفضل، هم الهولندي فيرجيل فان دايك والسنغالي ساديو ماني (ليفربول)، والإنجليزي هاري كين (توتنهام هوتسبير الإنجليزي)، والأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس الإيطالي)، والهولنديان ماتياس دي ليخت (أياكس أمستردام الهولندييوفنتوس) وفرانكي دي يونغ (أياكسبرشلونة)، والفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جرمان)، والبلجيكي إيدن هازارد (تشلسي الإنجليزيريال مدريد الإسباني).



نرشح لكم..البرنامج المقترح لاعلان الفائزين



ومن المقرر أن يتم الإعلان عن المرشحين لجائزة أفضل مدرب للسيدات فى الواحدة ظهر الغد، وبعدها بساعة المرشحين لجائزة أفضل مدرب للرجال، وفى الساعتين الثالثة والرابعة عصرا سيتم الكشف عن المرشحين لجوائز أفضل لاعبة ولاعب فى العالم 2019 على الترتيب.