بعد رفع الأسعار.. أديب: "الناس بتتعامل مع الإسعاف على أنه أوبر"



وفي سياق آخر كلفت وزيرة الصحة والسكان، الدكتور الشاب أيمن رخا، ويبلغ من العمر ٣٤ عامًا، أحد شباب مديرية الشئون الصحية ببورسعيد ومنسق ميداني بمنظومة التأمين الصحي الشامل، للعمل مديرًا لمديرية الشئون الصحية ببورسعيد، خلفًا للدكتور عادل تعيلب، الذي تم تكليفه مديرًا لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، كما وجهت باطلاق اسم عادل تعيلب على قاعة التدريب في المديرية تكريمًا له.



جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أوضحت أن منظومة التأمين الصحي تعمل على تغيير مفهوم الثقافة الصحية في مصر، مشيرة إلي أن العاملين بالمنظومة يسجلون أسمائهم في تاريخ الطب في مصر، وتوجه المحافظ بالشكر للدكتورة هالة زايد بعد نجاحها في تحقيق حلم المصريين في الحصول على أفضل مستوى من الخدمة والرعاية الصحية في مصر، بدعم من القيادة السياسية.



وأكد الدكتور أحمد السبكي مساعد الوزير لشئون الرقابة والمتابعة ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل، أن هيئة الرعاية هي إحدى الهيئات الثلاث التي أنشأت في إطار قانون التأمين الصحي الشامل رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ وتتبع وزارة الصحة والسكان، ودورها هو تقديم الرعاية الصحية لجميع المنتفعين بالمنظومة من خلال مراكز ووحدات الرعاية الأولية والمستشفيات الثانوية والمستشفيات المتخصصة، لتنضم بذلك إلي هيئتي الاعتماد والرقابة والتي تتبع لرئاسة الجمهورية، وهيئة التأمين الصحي الشامل التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.



قال الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، إن الهيئة قررت رفع أسعار الخدمات غير الطارئة بها، موضحًا أن لائحة الأسعار القديمة لم تحرك منذ 2009 حتى الآن، رغم ارتفاع أسعار البنزين والسولار.وأشار "جاد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه رغم رفع الأسعار إلا أن الزيادة لم تغط الإنفاق، منوهًا بأن هناك خصم 50% على الحالات غير الطارئة كحالات الأورام.وأوضح أن من أمثلة الخدمات غير الطارئة طلب سيارة الإسعاف لإجراء أشعة أو تحاليل، مضيفا أن تكلفة سيارة الإسعاف الواحدة مليون جنيه، وهناك من يطلبه دون داعي، ليعقب الإعلامي عمرو أديب: "في ناس بتتعامل مع سيارة الإسعاف على أنها أوبر".هذا وقد اعتمدت هيئة الإسعاف المصرية، لائحة جديدة لأسعار الخدمات غير الطارئة والتعاقدات والتأمينات والأكسجين، وأسعار نقل الحالات غير الطارئة بين المحافظات.وأكدت الهيئة أنه يتم نقل جميع الحالات الطارئة ونقل الأطفال المبتسرين ونقل جميع الحالات المرضية بين المستشفيات الحكومية بالمجان.وأضافت أنه يتم نقل الحالات المرضية غير الطارئة بين المحافظات وفقًا لجدول المحافظات بقيمة 5 جنيه لكل 1 كيلو متر بحد أقصى 5000 جنيه.وأوضحت أنه يتم تطبيق الجدول من عاصمة المحافظة إلى عاصمة المحافظات الأخرى وفى حالة النقل من مركز أبعد أو أقرب من العاصمة إلى محافظة أخرى يتم المحاسبة بمبلغ 5 جنيه للكيلو متر الواحد.وأشارت إلى أنه تأمين المنافسات الرياضية لأندية الدرجة الأولى 1500 جنيه لمدة 3 ساعات، ويضاف 500 جنيه عن كل ساعة إضافية، بجانب تأمين ومتابعة الوفود 7500 جنيه، بالإضافة إلى 25 ألف جنيه لسيارة الإسعاف في تأمين الحفلات الجماهيرية، على أن يتم تحديد عدد سيارات الإسعاف المشاركة وفقا للدراسة الاسعافية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية.