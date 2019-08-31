نشرة حوادث "الفجر".. تفاصيل إصابة نجم الزمالك ومنتخب مصر في حادث مروع
السبت 31/أغسطس/2019 - 12:47 ص
داليا عادل
Advertisements
شهد الشارع المصري، خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:
"سكبت على نفسها البنزين".. التحقيق في انتحار موظفة بحلوان
حبس عاطل وسيدة لسرقتهما أدوية ومستحضرات تجميل من صيدلية بعين شمس
في حوادث متفرقة.. مصرع 4 بينهم طفل وإصابة عمرو زكي
بـ"رتبة نقيب".. تفاصيل جديدة بشأن الضابط الموقوف عن العمل بالعجوزة
"كان بينقب عن الآثار تحت بيته".. سقوط عاطل بمنشأة القناطر
أسلحة ومخدرات بالجملة.. ننشر جهود "الداخلية" في 24 ساعة
اليوم.. ساحات المحاكم في عطلة رسمية بسبب رأس السنة الهجرية
حادث مروع لسيدة وطفليها على طريق مصر السويس "صور"
"سكبت على نفسها البنزين".. التحقيق في انتحار موظفة بحلوان
حبس عاطل وسيدة لسرقتهما أدوية ومستحضرات تجميل من صيدلية بعين شمس
في حوادث متفرقة.. مصرع 4 بينهم طفل وإصابة عمرو زكي
بـ"رتبة نقيب".. تفاصيل جديدة بشأن الضابط الموقوف عن العمل بالعجوزة
"كان بينقب عن الآثار تحت بيته".. سقوط عاطل بمنشأة القناطر
أسلحة ومخدرات بالجملة.. ننشر جهود "الداخلية" في 24 ساعة
اليوم.. ساحات المحاكم في عطلة رسمية بسبب رأس السنة الهجرية
حادث مروع لسيدة وطفليها على طريق مصر السويس "صور"
Advertisements
المزيد عن: نشرة حوادث الفجر ساحات المحاكم رتبة نقيب
- أبرز الاخبار الاقتصادية اليوم الخميس 17/8/2017
- إصدار دليل لأولياء الأمور وحظر الهواتف المحمولة.. 8 قرارات جديدة لوزير التعليم
- نشرة أخبار الظهيرة.. روسيا تطلق قمرًا صناعيًا سريًا.. وقاض يمنع إدارة ترامب من إنهاء حماية مهاجري 4 دول
- نشرة أخبار السادسة.. ارتفاع حصيلة ضحايا سيول الأردن إلى 21 وفاة و35 إصابة
- التوك شو × 24 ساعة.. نقيب الفلاحين يعلق على ارتفاع أسعار الفول والتعليم تكشف سر "العشرة جنيه"
- أبرز أخبار التوك شو اليوم الخميس 23-5-2019
- نشرة حوادث الفجر.. كواليس مداهمة مكتب الصعيدي.. وحبس خط أسوان
- نشرة أخبار السادسة.. الإمارات تلغي وتخفض رسوم 110 خدمة اقتصادية
- "نشرة حوادث الفجر".. حركة تنقلات بالمديريات.. وإخلاء سبيل لاعب الزمالك السابق