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عمرو زكي يتصدر "تويتر".. ومغردون: سلامات يا بلدوزر

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 09:37 م
عمرو زكي يتصدر تويتر.. ومغردون: سلامات يا بلدوزر
عمرو زكي
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حسن شحاتة
 
تصدر هاشتاج "عمرو ذكي" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بعد تعرض لاعب منتخب مصر والزمالك السابق لحادث مروع، صباح اليوم الجمعة، نقل على أثرها إلى مستشفى العلمين المركزي.

وشهد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" العديد من التغريدات الموجهة لعمرو ذكي لاعب الزمالك السابق، والتي تتمنى له الشفاء العاجل بعد الحادث الذي نجا من بأعجوبه، بعدما انحرفت السيارة عن مسارها أثناء قيادته على طريق الساحل الشمالي.

وتصدر هاشتاج عمرو ذكي تويتر بعد ما يقارب ١٥٠٠ تغريدة من جانب الجماهير، حيث غرد أحد مستخدمي تويتر ويدعى محمد يسري: "ربنا يشفيك ياعالمي وترجع لبيتك وأهلك أحسن من الأول"، وقال حساب آخر يدعى باسم محمد رمضان: "سلامات يا بلدوزر".

كما غرد حساب يحمل اسم عبد الرحمن: "الف سلامة عليك يا بلدوزر وتقوم بالسلامة بإذن الله"، وعبر أحد الأشخاص أيضًا عن حزنه البالغ لإصابة عمرو ذكي قائلاً"سلامات يا بلدوزر".

وأكد مدير المستشفى على استقرار حالة عمرو ذكي بعد تقديم الإسعافات اللازمة له، حيث عانى اللاعب العديد من الإصابات والدمات المتفرقة في جسده الناتجة من الحادث.
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