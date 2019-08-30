4 مباريات نارية في انتظار يوفنتوس بشهر سبتمبر

ينتظر فريق يوفنتوس الإيطالى 4 مباريات هامة فى بطولة الدورى الإيطالى خلال شهر سبتمبر المقبل بعد البداية الجيدة التى ظهر بها الفريق فى الكالتشيو "الدورى الإيطالى" الذى إنطلق منذ أيام والفوز فى اللقاء الأول على فريق بارما بهدف دون رد أحرزه المدافع الإيطالى جورج كيلينى.





وتأتى مواجهات يوفنتوس فى شهر سبتمبر كالأتى :

1_ الأحد الموافق 15 سبتمبر يستضيف نادى فيورنتينا نظيره يوفنتوس ضمن مباريات الجولة الثالثة من الذورى الإيطالى فى تمام الساعه الخامسة عصراً.





2_ الأحد 22 سبتمبر يوفنتوس يستضيف نظيره هيلاس فيرونا ضمن مباريات الجولة الرابعه من بطولة الدورى الإيطالى فى تمام الخامسة مساءاً.





3_ الأربعاء 25 سبتمبر يستضيف فريق بريشيا نظيره يوفنتوس فى تمام الخامسة مساءاً ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدورى الإيطالى.





4_ الأحد 29 سبتمبر يوفنتوس يستضيف نظيره سبال على ملعبه وبتواجد جماهيرى فى إطار مباريات الجولة السادسة فى لقاء سيقام فى الخامسه مساءاً .





ويحاول يوفنتوس أن يفوز بالمباريات الأربعة خاصة بعد البداية القوية التى ظهر بها المنافس التقليدى انتر ميلان تحت قيادة مدربه الجديد إنطونيو كونتى والفوز فى أولى اللقلئات على فريق ليتشي برباعيه دون رد فى لقاء يؤكد عودة النيراتزورى للمنافسة مع اليوفي من جديد بعد أن كان اليوفي هو المنافس الأول على لقب المسابقة طوال الأعوام الماضية.





ويسعى المدير الفنى الإيطالى ليوفنتوس ماوريسيو سارى فى عمل تشكيلة تجمع بين اللاعبين القدامى للفريق واللاعبين الجدد "الصفقات الجديدة" خلال المباريات الأربعه المقبلة فى شهر سبتمبر بعد إندهاش البعض خلال اللقاء الأول وعدم تواجد أى من الصفقات الجديدة التى تعاقد معها يوفنتوس فى تشكيلة الفريق التى واجهت بارما فى إنطلاقة الدورى الإيطالى.





ولعب يوفنتوس اللقاء الأول بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : تشيزنى

خط الدفاع : ديشيليو، كيلينى، بونوتشي، ساندرو

خط الوسط : ماتويدى، بيانياش، خضيرة

خط الهجوم : كوستا، هيجوايين، كريستيانو رونالدو.





وتعاقد يوفنتوس خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية مع المدافع الهولندى ماتياس دى ليخت والذى تعاقد معه الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بعد مفاوضات كبيرة بعد أن كان اللاعب يفاوضه برشلونة ومانشستر يونايتد الإنجليزي وأيضاً تعاقد الفريق مع رابيوت لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي وعاد جيانلويجى بوفون حارس مرمى الفريق التاريخى بعد موسم قضاه فى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي وأيضاً تواجد الظهير الأيمن البرازيلي دانييلو الذى إنتقل خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية من فريق مانشستر سيتى الإنجليزى بعد دخوله ضمن صفقة لاعب اليوفي المنتقل للسيتى كانسيلو.





ولم يظهر حتى الأن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس ومهاجم الفريق ولم يسجل خلال اللقاء الأول ببطولة الدورى الإيطالى أمام بارما ويسعى للتسجيل بعد أن دخل فى المنافسه على جائزة أقضل لاعب فى أوروبا لعام 2019 بجانب كل من ليونيل ميسي وفيرجيل فان دايك لاعب ليفربول الإنجليزى.





وكان أداء ونتائج يوفنتوس خلال المباريات الودية قبل إنطلاقة الموسم غير مطمئنة لجماعيره خاصة بعد الخسارة أمام توتنهام هوتسيبير الإنجليزي ودياً 3_2 والتعادل مع انتر ميلان بهدف لكل فريق والخسارة من أتليتكو مدريد بهدفين لهدف والفوز فقط على تريستينا بهدف دون رد.



