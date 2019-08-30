شاهد.. باشا مصر يخطف الأنظار بأحدث ظهور له

شارك الفنان أمير كرارة، جمهوره عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، صورة جديدة له.





وظهر فيها وهو على أحد شواطئ البحر بالساحل ويحمل أحد الأطفال على كتفه.





وعلق قائلا:"ودا أستاذ على صديقي اتعرفت عليه من على البحر وبقى انتيمى".





وحظيت الصورة على إعجاب الجمهور.





يذكر أن كرارة انشغل مؤخرًا في تصوير الجزء الثاني من برنامج "سهرانين" الذي يستضيف فيه مجموعة كبيرة من النجوم، ويذاع على قناة "on e".





وآخر أعمال كرارة فيلم كازابلانكا الذى تم عرضه في موسم عيد الفطر الماضي، والفيلم بطولة أمير كرارة، عمرو عبد الجليل، لبلة، إياد نصار، أحمد داش، تأليف هشام هلال، إنتاج سينرجى، ووليد منصور،إخراج بيتر ميمى، وعدد من النجوم كضيوف شرف هم "مصطفى شعبان، ونيللي كريم، وأحمد فهمي، وغيرهم.





وتدور أحداث فيلم كازابلانكا في إطار من الإثارة والتشويق، حول ثلاثة أصدقاء يشكلون عصابة للسطو على السفن، يُطلق عليهم "هجامين البحر"، يتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، بعد السطو على شحنة ألماس كبيرة، لكن أحد الأصدقاء يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصي ويهرب إلى المغرب، فتبدأ تصفية الحسابات والمعارك الضارية.





وحقق فيلم "كازابلانكا" إيرادات بلغت حوالى79 مليونًا و113 ألف جنيه.





يذكر أنه شارك في الماراثون الرمضانى الماضي بمسلسل كلبش 3





كلبش 3 والمسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي ، إنتاج شركة سينرجى ، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال،ناصر سيف.





ويستعد أمير كرارة خلال الأيام القادمة لتصوير فيلمه الجديد "بطل روما" الذي يتعاون من خلاله مع المخرج بيتر ميمي.





ويعد هذا التعاون هو الرابع الذى يجمع بين بيتر وكرارة بعد أن حققا نجاحا كبيرا بتقديمهم عدة أعمال فنية منها مسلسل "كلبش " بأجزائه الثلاثة، وأيضًا فيلم "كازابلانكا"، وفيلم "حرب كرموز".





وتم تحديد موسم عيد الفطر السينمائي القادم ليشهد عرض هذا الفيلم.





كما أنه قد بدأ كرارة فى التحضير لمسلسله الجديد فى سرية تامة، حيث استقر على الفكرة الذى سيقدمها فى دراما رمضان المقبل ولكنه يتكتم على تفاصيله، خاصة أن العمل سيكون بمثابة مفاجأة للجمهور سواء من ناحية الإنتاج الضخم والموضوع وكيفية تنفيذه، وخلال الأيام القليلة المقبلة سيعلن كرارة عن كل التفاصيل الخاصة بالمسلسل.

كما أنه قام مؤخرا بعمل جلسة.





تصوير خاصة لإحدى شركات المحمول في مصر والتى يمثلها كسفير العلامة التجارية منذ أكثر من عام .

وخلال يوم كامل سجل أمير كرارة مجموعة من الصور التى ظهر فيها بشكل مختلف للجمهور وبمجموعة من الملابس الصيفية ذات الألوان المختلفة عكس ما تعود عليه الجمهور ، مستخدما أحدث منتجات شركة المحمول.

وظهر أيضا أمير كرارة خلال جلسات التصوير مستخدما مجموعة من الإكسسوارات الخاصة بالهاتف المحمول مثل الساعة الذكية والسماعات اللاسلكية، كما أكدت الشركة أنها ستركز الفترة القادمة فى طرح عدد كبير من المنتجات الذكية إلى جانب الهواتف.





كما أنه قام بعمل مداخلة هاتفية فى برنامج "أسرار النجوم" المذاع على نجوم إف إم الذى تقوم بتقديمه الإعلامية إنجى على وتحدث فيه عن علاقته بنجلاء بدر، وأضاف انه يعتبر نجلاء واحد صاحبه، وهذا لأنها انسانة جدعه جدا سواء فى الشغل أو خارج الشغل، كما أنها عندما تدخل فى أى مكان كل الناس بتحبها"، كما أنها تتمتع بإحترام المواعيد، وايضا احترام الناس، واحترامها لشغلها.