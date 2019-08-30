التفاصيل الكاملة لمفاوضات الأهلي مع خليفة "لاسارتي" في سويسرا

تردد داخل أروقة القلعة الحمراء، عدة أسماء قوية لعدد من المدربين، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.





وتواجد السويسري مراد ياكين المدير الفني السابق لنادي بازل السويسري، ضمن قائمة الأسماء المطروحة والتي تم عقد جلسة معهم خلال الساعات الماضية بالأراضي السويسرية، لتولي المسئولية.





ويستعد مسئولو النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، خلال الساعات القليلة المقبلة، للكشف عن اسم المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، لتولي المسئولية الفنية بداية من الموسم المقبل.



