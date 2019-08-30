حقيقة خصخصة شركة الحديد والصلب بحلوان

علق النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على تطوير شركة الحديد والصلب بحلوان، مؤكدًا أن المصنع له تاريخ طويل، وبه إمكانيات عملاقة.



وأضاف "عامر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، أنهم ذهلوا بحالة الإيمان الشديدة الموجودة في المصنع، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سمع أصواتهم، وأبدى اهتمامًا كبيرًا، وأعطى تعليمات كثيرة للاهتمام بالمصنع، وإعادة الاستثمار به.



وأشار إلى أنه سيكون هناك استثمارًا بقيمة 700 مليون جنيه بعد تعليمات الرئيس السيسي، مؤكدًا أن المصنع سيبدأ بشكل جديد وبإنتاج جديد بداية من أكتوبر المقبل.



وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن شركة الحديد والصلب بحلوان لم تغلق أبوابها، ولم يتم خصخصتها أو بيعها، لافتًا إلى أنه مصنع وطني عملاق وولد لينجح.



وفي نفس السياق علق الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، على ما يجري بالحديد والصلب بحلوان، قائلًا إن الحديد والصلب بحلوان قلعة صناعية كبرى لا يجب التفريط فيها بأي حال من الحال، لافتًا إلى أنهم أكدوا أنه سيتم تطويره، ولم يتم.



وأضاف "بكري"، أن الرئيس السيسي أكد أكثر من مرة على تطوير مصانع القطاع العام، ولم يأمر بغلقها، لافتًا إلى أن هذا المصنع به خبرات عديدة لم تحدث من قبل.



وأِشار إلى أن المصنع به كمية كبيرة من الأراضي والخردوات، ويحتاج إلى كوك حتى يعمل، مشددًا على أنه لا يجب أن ندمر قلعة الصناعة المصرية.



وأوضح أن مصنع حديد حلوان تاريخ بناه عمال حلوان بدمائهم، ويكاد يكون المصنع الأهم في الشرق الأوسط، والتفريط فيه صعب جدًا، ولا يجب أن مصيره يصل لمصير القومية للأسمنت، مناشدًا قطاع الأعمال بالتدخل لإنقاذه.



وقالت وزارة قطاع الأعمال العام، إن مصنع الدلتا للصلب بمسطرد أقدم مصانع الحديد في مصر، مضيفة: " قمنا بزيارته وننحنى تقديرا للعاملين خاصة أنهم طالبوا بتطوير المصانع ولم يحدث ويقوم الإنتاج من لا شىء".



وأضافت الوزارة، أن 80 فدانا مساحة مصنع الدلتا للصلب منها 30 فدان غير مستغل، كاشفة أنه سيكون هناك مسبك جديد للدلتا للصلب بتكنلوجيا جديدة لرفع الطاقة من ألف إلى 10 آلاف طن.



وأوضحت أنهم يسعون لرفع الطاقة الإنتاجية بمصنع الدلتا إلى 500 ألف طن، كاشفة أن حجم إنتاج مصنع الحديد بمصر سنويا 13 مليون طن.



ولفتت وزارة قطاع الأعمال إلى أن إنتاج حلوان للصلب خلال العام الماضي 170 ألف طن، معقبة: " لدينا تحديات كثيرة لتطوير المصانع، وندرس دخول شريك أجنبي للتعاون في تطوير مصنع الحديد والصلب بحلوان".



منوهة إلى أنه يوجد خسائر كبيرة في أبدان أفران مصنع الحديد والصلب بحلوان، كاشفة أن 750 مليون جنيه خسائر مصنع الحديد والصلب بحلوان خلال 2018.



وتابعت: "20 مليون يورو تكليف مبدئية لتطوير مصنع الحديد والصلب بحلوان وقد تصل إلى 500 مليون يورو نتيجة الأضرار بالأفران"، مردفة: "البيانات التي وصلت إلينا من مصنع الحديد والصلب بحلوان كانت غير دقيقة وقمنا بإقالة مجلس الإدارة".



وشددت وزارة قطاع الأعمال على أنه اتخذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين، كما تم توقيع عقد لبيع الخردة بمصنع الحديد والصلب، متابعة: "5 مليارات جنية مديونية مصنع الحديد والصلب بحلوان".

