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ساعات تفصل ريال مدريد عن التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 09:33 م
ساعات تفصل ريال مدريد عن التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان
ريال مدريد
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أحمد عصام
 

يرغب فريق ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً وقبل إغلاق الميركاتو بأيام قليلة.

وأشارت شبكة RMC إلى أن ريال مدريد قد نجح في التوصل إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان، من أجل إنهاء صفقة الحارس أريولا ليكون لاعبا في صفوف الملكي في الموسم الحالي.

ولم يبدأ أريولا مع باريس سان جيرمان الفرنسي في مباراته اليوم، خوفا من تعرض اللاعب للإصابة والتي قد تؤدي إلى فشل الصفقة مع ريال مدريد.

وكان قد قال توخيل مدرب فريق باريس سان جيرمان، إن عدم مشاركة أريولا بسبب مفاوضاته مع فريق آخر قد ينتقل إليه في الساعات القادمة.

ومن المنتظر أن يعلن ريال مدريد عن التعاقد مع أريولا في الساعات المقبلة، وسيكون نافاس حارس الملكي في الصفقة التبادلية بين الفريقين.

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