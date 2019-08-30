ابنة لويس إنريكي تفارق الحياة بعد صراع مع مرض السرطان

أعلن لويس إنريكي، مدرب برشلونة السابق، مساء أمي الخميس 29/8/2019، عن وفاة إبنته الصغيرة التي تبلغ من العمر 9 سنوات، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، والذي استمر لمدة 5 أشهر .





وأكد لويس إنريكي خبر وفاة ابنته "زانا" قائلاً إنها حاربت سرطان العظام لمدة 5 أشهر، وغرد على حسابه الشخصي في موقع "تويتر" قائلا: "سوف نفتقدك كثيراً لكننا سنتذكرك كل يوم في حياتنا، على أمل أن نلتقي معك مجدداً في المستقبل. فسوف تكونين النجمة التي ترشد عائلتنا. فلتنامي في سلام زانا".





وتقدم لويس إنريكي بالشكر لكل من سانده خلال الأشهر الماضية، كما شكر الفريق الطبي الذي كان يتابع حالة ابنته نظراً "لتفانيهم في العلاج".





وقد استقال لويس إنريكي من تدريب منتخب إسبانيا بسبب مرضها، أملاً في مساعدتها أثناء رحلتها في العلاج من سرطان العظام، بحسب ما قاله موقع "يورو سبورت".





وخاض لويس إنريكي البالغ من العمر 49 عاماً، تجارب تدريبية مع برشلونة ومنتخب إسبانيا، وسلتا فيجو وروما، وكان لاعباً دولياً كبيراً في صفوف المنتخب الإسباني ونادي برشلونة.





وقد تلقى لويس إنريكي مواساة الكثيرين من خلال تغريدات عبر "تويتر"، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ونادي برشلونة، وعدد كبير من لاعبي كرة القدم الدوليين.