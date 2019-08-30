سر هدية رئيس الزمالك لفريق الشباب





أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك صرف مكافأة خاصة لفريق الناشئين مواليد 2001 بعد الفوز على الأهلي بهدف نظيف اليوم الجمعة على ملعب الزمالك بميت عقبة.



واجتمع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مع اللاعبين والجهاز الفني بعد نهاية اللقاء داخل أرض الملعب، وهنئهم على مستواهم المميز ووعدهم بصرف مكافآت خاصة لهم.



وكان مرتضى قد استقبل الجهاز الفني لفريق الناشئين بالنادي الأهلي، وفتحي مبروك مدير القطاع بالقلعة الحمراء خلال تواجدهم في الزمالك وأكد على تذليل كل العقبات لهم.

قام الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بالاجتماع في بداية المران مع محمود عبدالرازق شيكابالا وذلك قبل انطلاق التدريبات الجماعية من أجل الحديث معه حول بعض الأمور الفنية.



كما اجتمع أنطونيو مدرب الأحمال بشيكابالا وطلب منه خوض برنامج بدني في صالة الجيمانزيوم بالنادي قبل المشاركة في تدريبات الكرة.



ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري مساء الأحد المقبل في نصف نهائي كأس مصر.



شهدت تدريبات فريق الكرة الأول بنادي الزمالك اليوم عودة المغربي خالد بو طيب مهاجم الفريق للمشاركة في المران الجماعي بشكل طبيعي، حيث أدى اللاعب التدريبات البدنية مع بقية زملائه تحت إشراف انطونيو مدرب الاحمال بالفريق.



ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري مساء الأحد المقبل في نصف نهائي كأس مصر.



عقد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك اجتماعا مع معاونيه دوسان ستويانوفيتش وأيمن عبد العزيز وأحمد عبد الرءوف على هامش التدريبات من أجل وضع خطة الاستعداد لمباراة الفريق المقبلة أمام الاتحاد السكندري، ومعرفة مدى جاهزية كل لاعب للقاء.



وأنهى لاعبو الزمالك التدريبات البدنية، واجتمع معهم المدير الفني ميتشو في منتصف الملعب لشرح برنامج المران وتنفيذ المطلوب منهم.



ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري مساء الأحد المقبل في نصف نهائي كأس مصر.



ومن ناحية أخرى، يواجه بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك مشكلة في الموسم المقبل بسبب صعوبة مشاركتهم لتوافر أكثر من بديل في نفس مراكزهم بجانب كتيبة النجوم والصفقات الجديدة وعدم رحيل بعض العناصر الأساسية، مما أدى لغموض موقف آخرين وحصولهم على فرصتهم وعلى رأسهم محمد عنتر الجناح الأيمن للفريق والذي تعاقد معه النادي في يناير من الموسم الماضي قادمًا من الآسيوطي سبورت "بيراميدز حاليًا" مقابل 15 مليون جنيه بعد منافسة قوية مع الأهلي، وتوقع الجميع أن يترك بصمة مع الفريق ويصبح أهم اللاعبين لكن مع مرور الوقت وضغط اللقاءات تقلصت حظوظه في حجز مكانه بالتشكيلة الأساسية وظهر بمستوى متواضع، وكان مرشح للرحيل في الموسم الجديد لكنه رفض كل العروض التي تلقاها وتمسك بالبقاء مع الفريق.



