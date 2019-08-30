سواريز يعلق على عودة نيمار للكامب نو
الجمعة 30/أغسطس/2019 - 09:17 م
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رد لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة الإسباني على عودة نيمار دا سيلفا مهاجم سان جيرمان للكامب نو من جديد خلال الصيف الجاري.
وقال سواريز في تصريحاته اليوم: أعلم أنه وقت صعب بالنسبة لنيمار.. عليك أن تدعه لوحده مع عائلته وأن يقرر ما يريد.
واضاف: : لقد فزت بدوري أبطال أوروبا مع البارسا وكأس أمريكا مع الأوروجواي, لا يمكنني طلب أي شيء آخر حُلمي كان دائماً اللعب لنادي برشلونة.
وتابع: ابنتي الكبرى تقول لي إنها تريد الانتقال إلى الأوروغواي وانا شخصياً افكر بانهاء مسيرتي في ناسيونال, لكن في الوقت الحاضر لا أعرف ما الذي يمكن أن يحدث.
وواصل: : سأقوم هنا لـ مُساعدة النادي، أنا في أفضل فريق في العالم لم افكر يوماً ولو للحظة بالرحيل عن برشلونة.
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