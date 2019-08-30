سواريز يعلق على عودة نيمار للكامب نو

رد لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة الإسباني على عودة نيمار دا سيلفا مهاجم سان جيرمان للكامب نو من جديد خلال الصيف الجاري.

وقال سواريز في تصريحاته اليوم: أعلم أنه وقت صعب بالنسبة لنيمار.. عليك أن تدعه لوحده مع عائلته وأن يقرر ما يريد.

واضاف: : لقد فزت بدوري أبطال أوروبا مع البارسا وكأس أمريكا مع الأوروجواي, لا يمكنني طلب أي شيء آخر حُلمي كان دائماً اللعب لنادي برشلونة.





وتابع: ابنتي الكبرى تقول لي إنها تريد الانتقال إلى الأوروغواي وانا شخصياً افكر بانهاء مسيرتي في ناسيونال, لكن في الوقت الحاضر لا أعرف ما الذي يمكن أن يحدث.





وواصل: : سأقوم هنا لـ مُساعدة النادي، أنا في أفضل فريق في العالم لم افكر يوماً ولو للحظة بالرحيل عن برشلونة.