ليس بوجبا ولا نيمار.. ريال مدريد يحسم صفقة من العيار الثقيل

ترجم نادي ريال مدريد الإسباني، رغبته في التعاقد مع لاعب خط وسط على مستوى رفيع، من أجل تعزيز قوة هذا المركز الحيوي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.





ومن الجدير بالذكر ان مسؤولي ريال مدريد قد أظهرو رغبة جادة في التعاقد مع النجم الدولي الفرنسي بول بوجبا، نجم وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.





وفي السياق ذاته فقد اهتم النادي الملكي أيضًا بالنجم الدانماركي كريستيان إريكسن، لاعب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وكذلك دوني فان دي بيك، لاعب وسط فريق أياكس أمستردام الهولندي.





ولكن ظهر مؤخرًا اتصالات مكثفة بين مسؤولي ناديي سبورتينج لشبونة البرتغالي ونظيره ريال مدريد الإسباني، تتعلق برغبة الميرنجي في الحصول على خدمات لاعب الوسط الدولي البرتغالي برونو فيرنانديز.





ومن أجل ذلك تولى خورخي مينديز وكيل الأعمال المعروف، مهمة قيادة المفاوضات بين كلا الناديين لكي يحصل ريال مدريد على خدمات أفضل لاعب بالنسخة الماضية من الدوري البرتغالي، مقابل حوالي 70 مليون يورو.





وربما شاهدت الساعات الماضية تطورًا كبيرًا في هذه المفاوضات بين الناديين، وهذا ما أكده دانييلي براديه، المدير الرياضي لنادي فيورنتينا الإيطالي، أثناء تقديمه للشاب دالبيرت هنريك لاعبًا جديدًا بصفوف الفريق، قادمًا من إنتر ميلان، عندما سُئل عن احتمالية تعاقده مع لاعب وسط سبورتينج الآخر رافينيا، حيث قال في تصريحات صحفية: "سبورتينج يمكنه سحب رافينيا من سوق الانتقالات لأن برونو فيرنانديز سيرحل إلى ريال مدريد مقابل 70 مليون يورو".





واختير فيرنانديز خلال الموسم الماضي كأفضل لاعب في بطولة الدوري البرتغالي متفوقًا على جوهرة أتلتيكو مدريد الحالية الشاب الواعد جواو فيليكس، حيث تمكن متوسط ميدان سبورتينج من تسجيل 32 هدفًا في 53 مباراة شارك فيها الموسم الماضي مما يجعله أكثر لاعب وسط سجل أهدافًا في الدوريات الأوروبية الموسم الماضي.