مفتي الجمهورية: "النبي يعيش فينا بسنته"

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الهجرة النبوية لم تكن حدثًا وقتًا، وإنما هو انطلاقة إلى دور الإنسان الحقيقي في المعية الإلهية، لافتًا إلى أن أحداث الهجرة النبية في زمنها وفي مواقف الرسول، صلى الله عليه وسلم، توضح نطاق آخر من نطاقات عديدة يستطيع الإنسان أن يقرأها؛ مثل على سبيل المثال العناية الإلهية والتوفيق الإلهي.



وأكد "علام"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامجه "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، أنه لا يجب أن ننصرف في تصرفتنا عن التوفيق الإلهي، مؤكدًا أن التوفيق الإلهي هو ركن أساسي في حياتنا، موضحًا أن المعية الإلهية ملازمة تمامًا لكل مفاصل الهجرة النبوية المشرفة.



وأضاف أن قضية الصحبة التي لا يخالقها أي هدف غير النصرة والأخذ باليد والحماية من أهم ما يميز الهجرة النبوية، مشيرًا إلى أن صحبة أبو بكر الصديق للنبي نموذج فريد وغير متكرر في الحياة الإنسانية.



وتابع: "النبي يعيش فينا بسنته ومواقفه وأخلاقه وحياته ورحمته وصدقه وتصدقه والبحث عن أحوال الناس"، مشددًا على ضرورة أن نقف بجانب الحق.



وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم هو المتمم لشهر ذو الحجة، وأن غدًا أول أيام شهر المحرم، مقدمة التهنئة للأمة العربية والإسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد 1441هـ.



جاء ذلك خلال احتفال الذي أقامته دار الإفتاء المصرية، بمناسبة استطلاع هلال شهر المحرم.



وبناء على ذلك فإن غدا السبت هو أول أيام رأس السنة الهجرية لعام 1441هـ.



ونفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء تفيد بمنح الحكومة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر2019، ليكون بديلًا ليوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019.



وأوضح المجلس فى بيان له، أنه لا صحة لما تردد حول منح إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2019 بدلًا من يوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019، وأن يوم الأحد المقبل هو يوم عمل طبيعى يؤدى فيه جميع العاملين بالدولة عملهم كالمعتاد دون أى تغيير.



وفى النهاية، ناشد مجلس الوزراء المصرى، جميع المواطنين تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق.



كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد هنأ أبناء الجاليات المصرية في الخارج بمناسبة العام الهجري الجديد.



وأرسل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى المصريين في الخارج "برقية تهنئة" عبر السفارات المصرية في مختلف دول العالم.



وجاء نص برقية تهنئة الرئيس للمصريين في الخارج -كل حسب دولته-: "الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين.. بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1441 يسرني أن أتوجه إليكم بأخلص التهاني وأخلص التهاني القلبية، متمنيا لكم دوام التوفيق والنجاح وأن يكون العام الجديد محققا لآمالكم وطموحاتكم وأن يحمل لمصرنا الغالية المزيد من التقدم والرقي والازدهار.. مع أطيب تمنياتي".



كما تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصري، وسائر شعوب وقادة وحكومات العالمين العربي والإسلامي؛ بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد.



ودعا فضيلة الإمام الأكبر - بهذه المناسبة الطيبة - المسلمين في العالم كله إلى استلهام الدروس والمعاني الإنسانية العظيمة التي جسدتها الهجرة النبوية الشريفة.



وأعرب عن أمله أن يكون العام الجديد عام خير وبركة على الأمة العربية والإسلامية والإنسانية كلها، وأن ينعم على مصر بمزيد من الازدهار والرخاء والأمن والاستقرار.



كما بعث الفريق أول محمد زكي، القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي، ببرقيـة تهنئـة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد1441 هـ.

