غدا.. بدء تسجيل رغبات المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني 2019 | خطوات التسجيل عبر بوابة الحكومة المصرية





تسجيل رغبات المرحلة الثالثة، أعلنت وزارة التعليم العالي برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، فتح باب تسجيل رغبات المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني 2019، حيث تبدأ غدًا السبت الموافق 31/8/2019 أولى أيام تسجيل رغبات المرحلة الثالثة وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 4/9/2019، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني.





وأوضحت وزارة التعليم العالي، في بيان لها أمس الخميس الموافق 29/8/2019، أن سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة.









وتابعت الوزارة: "يفتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان النتيجة أمام هؤلاء الطلاب لتلقي رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة".





يأتي ذلك بعد اعتماد وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني لنتيجة الطلاب الناجحين في الثانوية العامة – الدور الثاني لعام 2018- 2019.





ويوفر اليوم في هذا التقرير، لطلاب الثانوية العامة (المرحلة الثالثة)، رابط تسجيل رغبات المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة 2019، ورابط موقع التنسيق الإلكتروني ( بوابة الحكومة الإلكترونية ) لتسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة 2019 للثانوية العامة.





موقع التنسيق الإلكتروني تنسيق المرحلة الثالثة 2019 تسجيل رغبات المرحلة الثالثة عبر موقع التنسيق الإلكتروني سيكون عبر هذا الرابط ( اضغط هنا ).

ونستعرض لكم فيما يلي خطوات تسجيل رغبات المرحلة الثالثة:

- قم بالدخول على موقع الحكومة الإلكترونية ليمكنك تسجيل رغبات المرحلة الثالثة .

- ادخل الرقم القومي ورقم جلوسك الخاص بك وكود التنسيق الموضح على شهادة الثانوية العامة.

- قم بالتحقق من بياناتك الأساسية صحيحة أم لا ثم اضغط "الخطوة التالية"، وفي حالة وجود خطأ غير قابل للتعديل اتصل على الفور بمكتب التنسيق أو فروعه بالجامعات المصرية أو رقم بالاتصال على الرقم 19468.

- والخطوة التالية سوف تظهر لك شاشة اختيار وتعديل الرغبات قم بإدخال رغباتك بالترتيب.

- إذا كنت تقدمت برغباتك من قبل ستظهر لك شاشة يمكنك من خلالها تعديل رغباتك السابقة من خلال الضغط على عبارة "تعديل هذه القائمة" أو إدخال رغبات جديدة بالضغط على "قائمة جديدة".

- ستظهر لك شاشة إدخال الرغبات، لتبدأ فى إدخال رغباتك.

- و في آخر الصفحة سوف تجد جزء لإدخال رقم الهاتف والرقم القومي والبريد الإلكتروني الخاص بك "إن وجد" ثم إدخال الرقم السري والرقم التأكيدي.

- بعد الضغط على "تسجيل" يتم إظهار كل الرغبات وكل البيانات التى تم إدخالها والتي يمكن طباعتها في حالة وجود طابعة.





موعد تنسيق المرحلة الثالثة بالنسبة لطلاب الدور الثاني نقدم لكم متابعينا موعد تنسيق المرحلة الثالثة بالنسبة لطلاب الدور الثاني( تسجيل رغبات المرحلة الثالثة )، ومن المقرر إعلان نتيجة الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة 2019 في 7 سبتمبر، وستنطلق أعمال التنسيق بعدها بيومين على الأكثر.

وسيُعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد، للعام الجامعي الجديد 2019/2020، عقب الانتهاء من أعمال تنسيق المرحلة الثالثة 2019 .

من خلال الرابط التالي "بوابة الحكومة المصرية" ( اضغط هنا ) ، ويُمكنهم لاحقا الاستعلام مباشرة عبر بوابة الحكومة المصرية عن النتيجة وطباعة إيصال بطاقة الترشيح التي سيقدمها الطالب للكلية المرشح لها. وعند إنطلاق المرحلة الثالثة 2019 من التنسيق، يمكن لجميع طلاب وطالبات هذه المرحلة تسجيل رغباتهم، ويُمكنهم لاحقا الاستعلام مباشرة عبر بوابة الحكومة المصرية عن النتيجة وطباعة إيصال بطاقة الترشيح التي سيقدمها الطالب للكلية المرشح لها.





تنسيق الجامعات الخاصة ويمكن الآن لجميع الطلاب والطالبات الذي كانت نتيجة التنسيق الخاصة بهم لم تؤهلهم إلى الكلية التي يرغبون بها أن يلتحق بهذه الكلية في واحدة من الجامعات الخاصة في مصر.

وكان مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، قد واعتمد في وقت سابق قواعد تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية المعادلة للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية خلال العام الجامعي 2019-2020.

ويتضمن تنسيق الجامعات الخاصة 3 مراحل وجاء كالتالي:

- كليات الطب البشرى 95%.

- كليات طب الأسنان 90%.

- كليات والصيدلة 90%.

- كليات العلاج الطبيعي 90%.

- كليات الهندسة 80%.

- كليات (الفنون التطبيقية، والعلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب) 70%.

- كليات (الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة) 60%، وباقي الكليات 55%.

​​​​​​​الأوراق المطلوبة للقبول في الجامعات الخاصة

- أصول الأوراق (أصل الثانوية العامة أو ما يعادلها + أصل شهادة الميلاد).

- صورة من بطاقة الرقم القومي حديثة.

- عدد 6 صور شخصية حديثة مقاس 4*6 بخلفية بيضاء.

- نموذج 2 جند للذكور المصريين + استمارة 6 جند او شهادة ميلاد كمبيوتر مستخرجة حديثا بيها الرقم الثلاثى العسكري للذكور المصريين مواليد 2001 وما قبلها.





غدا.. بدء تسجيل رغبات المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني 2019 | خطوات التسجيل عبر بوابة الحكومة المصرية



